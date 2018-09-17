«Я впервые принимаю такую присягу»: Сергей Цивилев стал губернатором Кемеровской области

СЕГОДНЯ 14:11 2018-09-17T15:36:10+03:00

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17 сентября 2018 года в Белом зале администрации Кемеровской области прошла церемония инаугурации: Сергей Цивилев официально стал губернатором Кемеровской области.

После того, как отзвучали звуки гимнов и была принята присяга, Сергей Цивилев рассказал о том, какие шаги сделает первыми на посту губернатора, когда у него намечается отпуск и почему нынешний год для него – юбилейный.

Сергей Евгеньевич признался, что очень волновался, принимая присягу, тем более, что делал это во второй раз в жизни.

- Вначале не мог справиться с волнением, ведь я в первый раз принимал такую присягу, - поделился чувствами новый губернатор Кемеровской области. - До этого я принимал присягу нашей стране, будучи офицером, ровно 40 лет назад – когда меня принимали в военное училище, 1 сентября 1978 года. Тогда я принимал присягу и нес ответственность за то, чтобы защищать Родину и всегда следовал этой присяге. Теперь же добавилась еще одна задача: сделать благополучным и экономически развитым этот регион.

"Вначале не мог справиться с волнением, ведь я в первый раз принимал такую присягу".Фото: Кирилл ЧАЩИН

Напомним, Сергей Цивилев был назначен врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года указом президента. Чиновник собрал команду и приступил к разработке стратегии развития Кузбасса до 2035 года. Глобальная задача, которую поставил перед собой Цивилев – сделать Кузбасс регионом №1 за Уралом. И в разработке этой концепции могли принять участие все жители Кемеровской области, внося свои предложения по развитию экономики, социальной сферы, благоустройства и прочих аспектов жизни региона.

- Первые шаги в новой должности? Так мы и не останавливались! Мы вместе с вами, со всеми жителями Кузбасса разработали стратегию развития региона и уже претворяем ее в жизнь. Конечно же, главная задача – процветание Кузбасса и благополучие его жителей, - отметил Сергей Цивилев. - На выборах поддержали не только меня, но и нашу совместную работу, то, что мы вместе планировали, что хотят увидеть кузбассовцы. Наша задача сейчас – шаг за шагом реализовать то, что мы запланировали, ведь эта программа сделана вместе с людьми и для людей.

Взяв с первых дней назначения высокий темп работы, Цивилев не планирует и сейчас сбавлять его. Он уже побывал почти во всех городах региона, решая насущные проблемы кузбассовцев, и впереди его ждет еще полтора месяца напряженной работы.

Новый губернатор Кемеровской области.Фото: Кирилл ЧАЩИН

- Буду работать без остановки, - заявил новый губернатор Кемеровской области. - Сейчас ко мне переехала семья, сын пошел в школу, и свой отпуск я постараюсь спланировать так, чтобы он совпал со школьными каникулами – вот тогда и отдохну.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, присутствовавший н инаугурации, поздравил Сергея Цивилева со вступлением в должность и пожелал ему успев.

- Главная задача губернатора Кузбасса -раскрыть потенциал региона, - отметил Сергей Меняйло. - У Сергея Цивилева для этого есть все возможности. Кемеровская область уже является участником всех национальных программ. Разработана региональная программа развития. Все это позволит изменить жизнь кузбассовцев к лучшему, сделать скачок в экономике.

Напомним, Сергей Цивилев был одним из шести претендентов на пост главы угольного региона. В единый день голосования, 9 сентября, его поддержали более миллиона жителей Кузбасса. За кандидата от «Единой России» проголосовали 81,29 процента избирателей при общей явке более 66 процентов. При этом остальные кандидаты отстали от Цивилева более чем на 75 процентов.

Сергей Цивилев прибыл в Кемеровскую область в начале марта этого года и был назначен заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. В последние годы он был генеральным директором холдинга «Колмар» в Якутии.

После отставки Амана Тулеева 1 апреля Цивилев стал исполняющим обязанности главы региона.

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