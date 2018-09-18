В Томской Писанице обнаружили новые наскальные рисунки

СЕГОДНЯ 03:02 2018-09-17T18:29:55+03:00

Они были сделаны около четырех тысяч лет тому назад

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Иногда бывает, что-то известное и исследованное вдруг преподносит что-то новое. Вот и научные сотрудники Томской Писаницы в очередной раз в этом убедились. Во время исследовательских работ им удалось обнаружить новые наскальные изображения. На двадцатиметровой высоте было найдено несколько рисунков лосей.

Обнаруженная учеными плоскость – это остаток, бывшей некогда большой, многофигурной композицией. За прошедшие тысячелетия скальная корка вместе с изображениями отслоилась и осыпалась, разрушились нижележащие блоки скального массива. Тем не менее, по сей день есть на что посмотреть:

- Каким-то чудом сохранились довольно значительные по площади фрагменты скальной корки, на которых угадывается несколько фигур бегущих лосей, - рассказывает Елена Миклашевич, старший научный сотрудник музея-заповедника «Томская Писаница», - Одна из них сохранилась почти целиком, от остальных видны части туловищ, ног, голов и так далее.

Фото: музей-заповедник "Томская писаница"

Обнаруженным рисункам не менее четырех тысяч лет. Исследователи не исключают, что они могут быть и древнее. Поселенцы создали их методом выбивки: предварительно острием орудия чертился эскиз, затем по контуру выбивался рисунок. Иногда после выбивки, рисунок подвергали шлифовке, чтобы края были сглаженными. Некоторые изображения также были сделаны красками, в основном - красным природным пигментом. Они, конечно же, сохранились хуже. Для того, чтобы заметить такие рисунки, нужен тренированный глаз специалиста. Тем не менее, то, как они сохранились вызывает удивление ученых.

-Это большая редкость и для нас настоящая удача! Как они сохранились, пока неясно. Скорее всего, как и в других подобных случаях, мельчайшие частички краски впитались в скалу, а потом были законсервированы тонкой плёнкой минеральных отложений из влаги, стекающей по скале, -высказывает свои предположения Елена Миклашевич, - Но так ли это, мы пока точно не знаем. Анализы не проводились.

Фото: музей-заповедник "Томская писаница"

Участок Томской Писаницы, на котором нашли новые рисунки, находится в труднодоступном месте, исследователи бывали здесь реже всего.

- Мы сделали специальной фотокамерой снимки большого разрешения – говорит Елена, – просто сняли наугад все высоко расположенные участки скал. И уже на экране компьютера увидели, что на одной из плоскостей есть несколько рисунков!

После этого, с помощью альпинистского снаряжения, исследователи спустились, детальнее рассмотрели новые рисунки и сделали несколько фотографий с близкого расстояния.

Следующим летом исследователи планируют провести работы по документированию новых рисунков: сделают профессиональные снимки, обработают их и сделают графические копии, чтобы смогли увидеть и понять, что изображено на скале.