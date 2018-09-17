Кузбассовец выкопал могилу для бывшей супруги, чтобы отомстить за ссору

СЕГОДНЯ 18:23 2018-09-17T18:43:02+03:00

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Случается так, что супруги, прожившие вместе много лет, никак не могут отвязаться друг от друга. Вроде, ничего их уже и не объединяет, а все никак не могут успокоиться. Так случилось и с когда-то счастливой парой из Юргинского района. Уже расставшись, мужчина и женщина продолжали общаться – правда, далеко не всегда в позитивном ключе. В один из дней экс-супруги поругались. И мужчина, видимо, решил навсегда похоронить тягостные для него отношения. Похоронить – в прямом смысле слова. Вместе с сыном – от другой супруги – он отправился на кладбище. Вдвоем они вырыли могилу, рядышком поставили памятник. А чтобы было понятно, кому он предназначается, прикрутили туда фотографию бывшей жены. Но и этого им показалось мало: мужчины оставили в ее подъезде страшный подарочек.

- Боже мой, умер, что ли, кто? – только и смогла произнести женщина, когда открыла дверь своей квартиры. Здесь, прямо возле двери, к стене стояла прислоненная крышка гроба.

И лишь потом дама поняла, для кого именно подготовлен гроб – для нее самой! А уж кто приволок такой подарочек она и без подсказок догадалась. Хватаясь за сердце, женщина узнала, что неподалеку для нее уже и могилка вырыта, и памятник заготовлен! Решив выяснять дальнейшие отношения исключительно цивилизованным путем, женщина обратилась в суд. Суд встал на сторону обиженной женщины и обязал ее экс-супруга и его сына самовольно вырытую могилу зарыть, памятник и надгробие убрать, а женщине возместить моральный ущерб. Правда, ущерб этот составил всего 10 тысяч рублей – по пять тысяч с шутника и его сына.

Закапывали могилу мужчины под присмотром главы сельского поселения и судебных приставов. К слову, позже представители УФССП России по Кемеровской области заявили, что это – первый случай подобного рода в их практике.