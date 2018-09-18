2018-09-18T11:53:17+03:00
Происшествия

В Кемерове раненный мужчина зарезал грабителя

Теперь ему грозит срок за убийство
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: СКРФото: СКР
Изменить размер текста:

В Кемерове 26-летний мужчина зарезал молодого человека, который воткнул ему в живот нож. Погибший якобы хотел купить оборудование для майнинга, однако в квартире напал на продавца.

Инцидент произошел в Кемерове 12 сентября. 22-летний молодой человек договорился встретиться с 26-летним мужчиной, чтобы купить оборудование для майнинга. Покупатель приехал к продавцу, осмотрел оборудование, а затем ударил хозяина ножом в живот. Раненный мужчина начал сопротивляться, между ними завязалась борьба.

Оборудование для майнинга. Фото: СКР

Оборудование для майнинга. Фото: СКР

– В ходе потасовки раненый мужчина смог добраться до кухни, взять нож и ударить им якобы покупателя в грудь, который от полученного ранения скончался на месте преступления. Сам хозяин оборудования выбежал на улицу и рассказал о произошедшем своей девушке, которая ждала его в автомобиле, после чего потерял сознание, – рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Пострадавшего 26-летнего кемеровчанина госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту убийства 22-летнеего молодого человека возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи изучают действия выжившего хозяина оборудования, возможно их признают необходимой самообороной.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кузбассовец отомстил за свою тетю и попал в тюрьму
Кузбассовцев приглашают на турнир по воркауту
Погода в октябре 2018 года в Кузбассе: Синоптики дали предварительный прогноз
Кузбасские студенты выступят на международном театральном фестивале
В Новокузнецке на 3 миллиона рублей оштрафовали ресторан за нелегальный алкоголь
В Кузбассе стали больше зарабатывать работники культуры и спорта
С начала года в Кемерове угнали 155 автомобилей
Сергей Цивилев поручил обезопасить детей от бывших преступников
В Кузбассе заработала горячая линия по вопросам теплоснабжения
В кемеровском автобусе пассажиры обнаружили растущие грибы
Жительница Шерегеша в бреду заказала убийство зятя
Из-за детской шалости в Кемерове загорелась крыша
В Кемерове запустят экспериментальный рейс в Новосибирскую область
Решайте сами: Жителей Кемерова просят выбрать дороги для ремонта на 2019 год
В Кемерове отрыли движение по одной полосе улицы Нахимова
В Кузбассе на шахте «Юбилейная» выявили 25 нарушений
Сенатором от Кемеровской области назначен Алексей Синицын
В новокузнецкой больнице установили новое современное оборудование
Кемеровчанам предложили выбрать дороги для ремонта в 2019 году
Подростки украли у кузбассовца незарегистрированное ружье и патроны
Житель Кемерова из ревности избил экс-супругу и спрятался в лесу
На этой неделе в Кузбасс придет бабье лето
448 миллионов: В Кемерове продают ТРЦ «Аврора»
Стена пятиэтажного дома остановила угонщика из Кузбасса
Телефонные мошенники обманули жительницу Кузбасса на 50 тысяч рублей