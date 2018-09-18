В Кемерове раненный мужчина зарезал грабителя

СЕГОДНЯ 11:47 2018-09-18T11:53:17+03:00

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В Кемерове 26-летний мужчина зарезал молодого человека, который воткнул ему в живот нож. Погибший якобы хотел купить оборудование для майнинга, однако в квартире напал на продавца.

Инцидент произошел в Кемерове 12 сентября. 22-летний молодой человек договорился встретиться с 26-летним мужчиной, чтобы купить оборудование для майнинга. Покупатель приехал к продавцу, осмотрел оборудование, а затем ударил хозяина ножом в живот. Раненный мужчина начал сопротивляться, между ними завязалась борьба.

Оборудование для майнинга. Фото: СКР

– В ходе потасовки раненый мужчина смог добраться до кухни, взять нож и ударить им якобы покупателя в грудь, который от полученного ранения скончался на месте преступления. Сам хозяин оборудования выбежал на улицу и рассказал о произошедшем своей девушке, которая ждала его в автомобиле, после чего потерял сознание, – рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Пострадавшего 26-летнего кемеровчанина госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту убийства 22-летнеего молодого человека возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи изучают действия выжившего хозяина оборудования, возможно их признают необходимой самообороной.