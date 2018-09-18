В Кемерове официально открылась сеть автозаправок «Шелл»

СЕГОДНЯ 05:28 2018-09-18T05:38:24+03:00

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Впервые в Сибири

В пятницу, 14 сентября, в Кемерове торжественно презентовали сеть АЗС под брендом Shell. В торжественном мероприятии приняли участие начальник департамента промышленности Кемеровской области Леонид Старосвет, директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов, специалисты концерна, а также представители региональных властей и бизнес-сообщества.

Леонид Старосвет поздравил присутствующих с открытием в областном центре розничной сети АЗС «Шелл» и передал гостям приветствие от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В нем в частности говорится, что приход концерна в области «задает новые стандарты обслуживания населения, качества поставляемого в регион топлива, создает новые рабочие места, очень гармонично сочетаясь со стратегией развития Кемеровской области до 2035 года и планами стать лидером в Сибирском Федеральном округе».

Как в свою очередь рассказал Виталий Маслов, всего по России насчитывается более 270 автозаправочная станция «Шелл», их них это 70% - собственные станции и 30% - дилерские. В Сибири первые АЗС голландско-британского концерна появились в декабре 2017 года в Кузбассе, сейчас их насчитывается пять — четыре в Кемерове и одна в Новосибирске, в будущем открыть АЗС компания планирует и в Красноярске.

-Всего в этом году мы запустим в работу порядка 56 новых заправок по стране, 30 из них уже находятся в стадии строительства, - отметил Виталий Маслов. – В том числе, еще две заправки мы хотим открыть в Кемерове. Уверен, передовые технологии и европейский уровень сервиса на АЗС «Шелл» окажут позитивное влияние на качество услуг на рынке.

Безопасность и экологичность

АЗС «Шелл», которую официально презентовали в областном центре, выполнена в узнаваемых корпоративных цветах и отличается удобным месторасположением. Она находится по улице Тухачевского – важной транспортной магистрали для автомобилей, следующих через Кемерово с юга Кузбасса на север и наоборот. Заправка оснащена тремя современными двухсторонними топливораздаточными колонками. Клиентам доступны четыре вида топлива: автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, а также высококачественное фирменное топливо Shell V-Power, которое было создано в результате технического партнерства с командой Scuderia Ferrari и по своему химическому составу очень близко к гоночному топливу.

Еще на этапах проектирования и строительства во все АЗС «Шелл» закладываются современные мировые стандарты в области экологической и промышленной безопасности для обеспечения их надежной технической эксплуатации. Также заправки полностью соответствуют нормативно-техническим требованиям РФ и самым высоким стандартам самого концерна.

-Мы постоянно думаем о безопасности наших клиентов, а также большое внимание уделяем вопросам сохранения окружающей среды, - рассказал во время экскурсии по заправке инженер компании «Шелл» Сергей Драгунов. – В частности, топливораздаточные колонки наших АЗС оснащены системой всасывания и возврата паров бензина из бака автомобиля в резервуар станции при заправке. В свою очередь заправочные пистолеты оснащены системой отслеживания уровня налива топлива, которая исключает возможность переполнения. Контроль герметичности всей топливной системы производится в круглосуточном автоматическом режиме электронной системой мониторинга, представляющей собой единую сеть датчиков и измерительного оборудования. В случае отклонения каких-либо параметров от нормативных сигнал тут же подается на диспетчерский пункт. Также все системы регулярно проходят комплексное обслуживание на современном диагностическом оборудовании, а персонал регулярно отрабатывает во время учений действия при возникновении внештатных ситуаций. Одним словом, мы всеми силами стремимся к тому, чтобы пребывание на наших АЗС было безопасным и удобным.

Фото предоставлено рекламодателем

Заправляемся вкусно и с комфортом

И действительно, каждый, кому уже хоть раз удалось побывать на автозаправках «Шелл», отмечает удивительно уютную обстановку. И это касается не только заправки автомобиля. Так, в магазине АЗС «Шелл» сегодня представлен широкий ассортимент сопутствующих товаров, есть туалет, в том числе, рассчитанный для людей с ограниченными возможностями, работает беспроводной доступ в интернет. В фирменном кафе Deli by Shell, которое является гордостью концерна, посетители станции, пока заправляется их автомобиль, могут подкрепиться ароматной выпечкой, свежесваренным зерновым кофе, а также попробовать всевозможные закуски. Их, к слову, по специально разработанной рецептуре готовит Константин Ивлев - бренд-шефа кафе Deli by Shell и известный ведущий кулинарных шоу в России. Очень важно, что на автозаправках ассортимент формируется локально: независимо от расположения АЗС ищется местный поставщик сырья, что позволяет предложить посетителям максимально свежую продукцию. Большая работа ведется по разработке линейки, ориентированной на поклонников здорового питания. В отдельную зону в магазине выделены непосредственно автомобильные товары – это как собственная линейка высококачественных смазочных материалов Shell, так и востребованные автовладельцами продукты известных мировых брендов.

Здесь же клиентам обязательно предложат поучаствовать в различных программах лояльности и акциях компании.

Сейчас в Кемерове пока только четыре автозаправочные станции «Шелл»», планируется, что в конце 2018-го – начале 2019 года их количество увеличится до шести. А это значит, что довольных качественным топливом и высоким уровнем сервиса автомобилистов станет еще больше.

Фото предоставлено рекламодателем

Справка КП

В России первые АЗС «Шелл» появились в 1998 году в Санкт-Петербурге. Сегодня автозаправочные станции «Шелл» работают в большинстве регионов европейской части России.

Концерну «Шелл» принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть, работающая под единым брендом и насчитывающая 43 тысяч АЗС. Ежедневно услугами заправок «Шелл» пользуются более 25 миллионов клиентов более чем в 70 странах мира.

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