Отопление – на старт!

18 Сент. 03:38 2018-09-19T03:47:18+03:00

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Несмотря на то, что предыдущий отопительный период из-за капризов природы затянулся в Кемеровской области как минимум на полторы недели, из-за чего сдвинулись сроки гидравлических испытаний теплотрасс и ремонтных работ, энергетики СГК успели привести оборудование электрических станций и тепловых сетей в порядок в преддверии новой зимой.

С полными закромами

«Какой будет эта зима, морозной или мягкой, гадать нет смысла, – отмечает директор Ново-Кемеровской ТЭЦ СГК Вячеслав Носков. - Традиционно готовим наше оборудование к максимальным холодам. Ведь если мы способны обеспечить качественное теплоснабжение при -35 градусов в течение всего осенне-зимнего периода, – значит, и при половинных нагрузках в условиях более высоких температур на улице, все будет хорошо. Наши запасы топлива превышают норматив, заданный министерством энергетики. А когда закрома полны, легче входить в зиму!».

В целом запасы угля на предприятиях Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании превысили к началу сентября 1,3 миллиона тонн. Годовая программа по ремонту основного тепломеханического оборудования электростанций уже выполнена на 80%, что соответствует графику. В городах присутствия СГК (в Кемерове, Новокузнецке, Белове и Мысках) заменила свыше 14 км ветхих магистральных и квартальных тепловых сетей. На трубопроводах после гидравлических испытаний устранили все дефекты, которые могли бы отрицательно сказаться на бесперебойности теплоснабжения.

Фото: СГК

Готовы к любым холодам

«Суммарный объем ремонтной программы в этом году превысит запланированные три миллиарда рублей, – говорит директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак. – Ведь мы не только выполняем ранее намеченные работы, но нам также приходится браться за устранение вновь выявленных в межотопительный период дефектов. На сегодня и на арендованных, и на собственных тепловых сетях насущные проблемы решены. Так что к зиме мы подготовились своевременно и приступили к подаче тепла потребителям, как только получили соответствующие распоряжения городских властей».

Тем не менее, отмечают в Сибирской генерирующей компании, проблема остается. Неприятная тенденция: общее количество дефектов, которые энергетики обнаруживают при гидравлических испытаниях теплотрасс, из года в год в регионе растёт. Это говорит о том, что тепловые сети стареют, и существующих объёмов их замены недостаточно.

«Особенно сложная ситуация в Новокузнецке, – поясняет Юрий Шейбак. – Триста километров внутриквартальных тепловых сетей, которые мы взяли в аренду у муниципалитета, находятся в плачевном состоянии. В частности, в экстренном порядке серьёзные вопросы приходилось решать по Центральному району города. Более 140 выявленных повреждений на 300 километров городского трубопровода – это очень много. Теплосетевое хозяйство требует серьёзных инвестиций. Но инвесторы сейчас не идут в коммунальный сектор Кемеровской области, потому что у нас в области существует система КВД (компенсация выпадающих доходов), когда разницу между тарифом на тепло и платежами населения ресурсоснабжающим организациям должен компенсировать бюджет. Но бюджет рассчитывается нерегулярно, у него много других социальных обязательств. Поэтому у ресурсоснабжающих организаций хроническая нехватка средств на ремонт и модернизацию инфраструктуры. Кузбассу нужно уходить от КВД, как это давно сделали другие регионы страны, – подчеркивает директор Кузбасского филиала СГК. – Мы справились в этом году с подготовкой оборудования к зиме, но нужно думать на перспективу и планировать поэтапное обновление фондов».