2018-09-19T11:39:50+03:00
Общество

Сергей Цивилев побывал на встрече с Владимиром Путиным в Кремле

Глава Кузбасса готов работать над улучшением жизни в регионе
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: kremlin.ruФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин встретился с губернаторами, избранными на прошедших выборах. На этой встрече присутствовал и глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

В начале встречи Президент России поздравил руководителей регионов с победой в выборах и отметил, что нужно как можно скорее включаться в работу. Владимир Путин отметил, что для того, чтобы у граждан росли доходы, увеличивалась продолжительность жизни, для того, чтобы население России росло, людям нужны достойные условия жизни – хорошие детские сады и школы, поликлиники и больницы, нормальные дороги, места отдыха. При этом каждый россиянин должен иметь возможность рассчитывать на поддержку губернатора, а задача глав регионов – «не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения».

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях отметил, что в Кемеровской области уже идет работа над решением этих задач.

- Времени на раскачку нет. Мы уже давно включились в работу и продолжим идти по намеченному курсу. С задачами главы государства он полностью совпадает, - написал Сергей Цивилев. - Желаю удачи моим коллегам в их регионах!

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