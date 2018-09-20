В Кемерове пройдет Кубок России по хоккею с мячом
В четверг, 20 сентября, в Кемерове стартует предварительный этап Кубка России по хоккею с мячом в группе «Восток». Хозяева льда – местный клуб «Кузбасс» - откроют турнир матчем с вице-чемпионом страны красноярским «Енисеем». Игра начнется в 18 часов на крытой арене стадиона «Химик».
Также на ледовой площадке встретятся чемпион и обладатель Кубка страны «СКА-Нефтяник» из Хабаровска, бронзовый призер национального первенства «Байкал-Энергия» из Иркутска, новосибирский «Сибсельмаш», «Уральский Трубник» из Первоуральска и студенческая сборная России.
В финальную стадию соревнований выйдут по две лучшие команды из групп «Восток» и «Запад». В западной группе игры проходили в Ульяновске с 16 по 20 сентября. Плей-офф Кубка страны состоится 25-27 октября, место его проведения определят в результате конкурса.
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Календарь игр предварительного этапа Кубка России по хоккею с мячом
20 сентября, четверг
10.00. Студенческая сборная России – Сибсельмаш
12.45. Байкал-Энергия – Уральский трубник
18.00. Енисей – Кузбасс
21 сентября, пятница
10.00. Уральский трубник – Сибсельмаш
12.45. Кузбасс – Студенческая сборная России
18.00. СКА-Нефтяник – Енисей
22 сентября, суббота
10.00. Студенческая сборная России – Уральский трубник
12.45. Байкал-Энергия – Енисей
18.00. Сибсельмаш – СКА-Нефтяник
23 сентября, воскресенье
10.00. Уральский трубник – Енисей
12.45. СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия
18.00. Сибсельмаш – Кузбасс
25 сентября, вторник
10.00. Енисей – Студенческая сборная России
12.45. Уральский трубник – СКА-Нефтяник
18.00. Кузбасс – Байкал-Энергия
26 сентября, среда
10.00. Енисей – Сибсельмаш
12.45. Байкал-Энергия – Студенческая сборная России
18.00. СКА-Нефтяник – Кузбасс
27 сентября, четверг
10.00. Кузбасс – Уральский трубник
12.45. Сибсельмаш –Байкал-Энергия
18.00. СКА-Нефтяник – Студенческая сборная России