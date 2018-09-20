В Кемерове пройдет Кубок России по хоккею с мячом

СЕГОДНЯ 07:06 2018-09-20T07:12:47+03:00

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В четверг, 20 сентября, в Кемерове стартует предварительный этап Кубка России по хоккею с мячом в группе «Восток». Хозяева льда – местный клуб «Кузбасс» - откроют турнир матчем с вице-чемпионом страны красноярским «Енисеем». Игра начнется в 18 часов на крытой арене стадиона «Химик».

Также на ледовой площадке встретятся чемпион и обладатель Кубка страны «СКА-Нефтяник» из Хабаровска, бронзовый призер национального первенства «Байкал-Энергия» из Иркутска, новосибирский «Сибсельмаш», «Уральский Трубник» из Первоуральска и студенческая сборная России.

В финальную стадию соревнований выйдут по две лучшие команды из групп «Восток» и «Запад». В западной группе игры проходили в Ульяновске с 16 по 20 сентября. Плей-офф Кубка страны состоится 25-27 октября, место его проведения определят в результате конкурса.

Подробности

Календарь игр предварительного этапа Кубка России по хоккею с мячом

20 сентября, четверг

10.00. Студенческая сборная России – Сибсельмаш

12.45. Байкал-Энергия – Уральский трубник

18.00. Енисей – Кузбасс

21 сентября, пятница

10.00. Уральский трубник – Сибсельмаш

12.45. Кузбасс – Студенческая сборная России

18.00. СКА-Нефтяник – Енисей

22 сентября, суббота

10.00. Студенческая сборная России – Уральский трубник

12.45. Байкал-Энергия – Енисей

18.00. Сибсельмаш – СКА-Нефтяник

23 сентября, воскресенье

10.00. Уральский трубник – Енисей

12.45. СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия

18.00. Сибсельмаш – Кузбасс

25 сентября, вторник

10.00. Енисей – Студенческая сборная России

12.45. Уральский трубник – СКА-Нефтяник

18.00. Кузбасс – Байкал-Энергия

26 сентября, среда

10.00. Енисей – Сибсельмаш

12.45. Байкал-Энергия – Студенческая сборная России

18.00. СКА-Нефтяник – Кузбасс

27 сентября, четверг

10.00. Кузбасс – Уральский трубник

12.45. Сибсельмаш –Байкал-Энергия

18.00. СКА-Нефтяник – Студенческая сборная России