2018-09-20T08:22:51+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса убил знакомую и изнасиловал ее 15-летнюю дочь

Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима [видео]
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчину задержали друзья изнасилованной девушкиМужчину задержали друзья изнасилованной девушкиФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Киселевске 35-летний мужчина зарезал знакомую, а затем изнасиловал ее 15-летняюю дочь. Преступника приговорили к 20 года колонии строгого режима.

Страшная история произошла в ноябре 2017 года. Вечером 35-летний мужчина пришел выпить в гости к знакомой. Вместе с женщиной в доме была ее 15-летняяя дочь. Когда спиртное кончилось, кузбассовец вместе приятельницей отправился в магазин, а на обратном пути они зашли в заброшенный дом. Там между ними произошла ссора, во время которой мужчина два раза ударил женщину ножом в грудь. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, убийца облил тело спиртным и поджег.

- После этого мужчина пошел в дом убитой и, зная, что страдает неизлечимым заболеванием, совершил в отношении 15-летней дочери насильственное преступление сексуального характера, - рассказал Евгений Зятнин, заместитель руководителя отдела криминалистики СК РФ по Кемеровской области - В какой-то момент девушке удалось вырваться и убежать. О произошедшем она сообщила знакомым, которые задержали злоумышленники и доставили его в отдел полиции.

Житель Кузбасса убил и поджег женщину, а затем изнасиловал ее 15-летнюю дочь.

Когда мужчину уже скрутили, местные жители заметили пожар в заброшенном частном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС нашли тело женщины. Во врем расследования правоохранители выяснили, что задержанный в октябре 2016 года напал на ограбил местную жительницу.

В отношении мужчины было возбуждено несколько уголовных дел, одно из которых по статье «заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией». До суда мужчина находился в СИЗО. Суд приговорил насильника и убийцу к 20 года и двум месяцам клони строгого режима.

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