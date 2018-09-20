2018-09-20T12:35:04+03:00
Общество

Бабье лето продолжается: синоптики рассказали о погоде на выходные

В Кузбассе по-прежнему будет тепло, но облачно
Екатерина РОМАНОВА
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Бабье лето продолжается: синоптики рассказали о погоде на выходныеБабье лето продолжается: синоптики рассказали о погоде на выходныеФото: Евгения ГУСЕВА
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Грядущие выходными будут теплыми, но местами возможны дожди.

Бабье лето, пришедшее в Кузбасс, будет царить и на следующей неделе: пятница станет самым жарким днем на этой неделе. Тепло сохранится и на следующей неделе, однако небо чаще будет закрыто облаками.

- Третья декада сентября ожидается теплей, температура воздуха будет на два градуса выше климатической нормы. Так что бабье лето хоть и заканчивается, но тепло в Кузбассе задержится еще на некоторое время, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – На выходных и в течение всей следующей недели сильных дождей не ожидается, однако погода будет переменчивой и с небольшими осадками.

В пятницу продолжится влияние антициклона, и в самый теплый на этой неделе день ожидается до +23 градусов тепла. На юге возможны небольшие дожди, а в целом по Кузбассу осадков не ожидается. Ночь с субботы на воскресенье также будет относительно теплой: столбики термометров будут держаться в пределах +5…+10 градусов тепла. И уже ночью в отдельных районах возможны дожди, местами – с грозами.

В субботу на небо набегут тучки и местами пройдут небольшие дожди с грозами. При этом дневная температура воздуха будет в пределах +16…+21 градуса, а ночная – от четырех до девяти градусов тепла.

В воскресенье также ожидается теплая осенняя погода: днем +15…+20 градусов, ночью – около +7 градусов. Теплый южный ветер будет с порывами, а местами пройдут небольшие дожди.

В понедельник тепло пойдет на убыль: в первый рабочий день следующей недели ожидается всего +10…+15 градусов, также возможны небольшие дожди.

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