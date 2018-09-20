Славная битва: в Кемерове пройдет шестой международный турнир по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 15:08 2018-09-20T15:21:09+03:00

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Шестой международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» пройдет в Кемерове с 21-го по 23-е сентября. Организаторы тщательно готовили это соревнование и обещают, что все пройдет на высоком уровне.

Шанс для молодых спортсменов

-Это было в двенадцатом году, – вспоминает Александр Слабей, вице-президент федерации спортивной борьбы Кемеровской области, рассказывая о самом первом турнире – мне звонит Александр Брыксин, президент федерации, и говорит «слушай, будем делать международный турнир, давай начинать». И что делать, куда бежать, где искать спортсменов, из каких стран? В общем, объяснили, рассказали, убедили – продолжает Александр – и, представляете, удалось собрать семнадцать стран, большей частью - это страны СНГ.

Так как Шахтерская слава не входит в международную федерацию борьбы UWW, - требования к участникам мягче. Бывает, молодые спортсмены, по разным причинам, не могут попасть на подобные соревнования и этот турнир - отличная платформа, на которой они могут себя показать. К сожалению, даже в этом случае не всем удается попасть на него, так как желающих много, а ресурсы губернского спорта не позволяют всех принять. В этом году 220 участников, из них - 120 иностранных и 100 Российских.

- Такие турниры как наш – рассказывает Александр – дают возможность спортсменам, не боясь за свой рейтинг, развиваться.

Александр добавил, что у спортсмены бывшего Союза сохраняют традиции советского спорта, поэтому когда иностранные борцы узнают, что их оппонентами будут спортсмены из бывшего СССР, то понимают, что состязание будет жарким и никто так просто победу не отдаст. Именно этот момент и привлекает участников турнира.

Александр Слабей, вице-президент федерации спортивной борьбы Кемеровской области

Награды для судей

В этом году на турнир «Шахтерская слава» Германия привезет борцов основного состава. Через три недели команды спортсменов этой страны будет выступать на чемпионате мира в Венгрии и «Шахтерская слава» станет для них, в каком-то смысле, тренировочной площадкой.

-Это не просто приезд борцов - это событие в Кузбассе, формирующее климат, оно дает нам чувствовать себя регионом, в который хотят приехать. – говорит Александр - Каждый раз, когда приезжают команды, они оставляют отзывы о нашем гостеприимстве, о Кузбассе, о людях, которые делают этот турнир, и о публике. И хороших отзывов очень много.

В этом году, помимо традиционного денежного приза, автомобиля и золотой медали, была учреждена новая награда за особые заслуги в спортивном судействе - серебряный свисток с золотыми вставками, в память Михаила Баранова, кузбасского тренера и мастера спорта СССР. Её вручат трем достойным представителям судейской бригады.

фото: СНДКО

Конкретно

Где и когда посмотреть соревнования ?

Турнир «Шахтерская слава» пройдет 21, 22 и 23-го сентября в Кемерове, в Губернском центре спорта «Кузбасс», на Бульваре Строителей, 55. Стоимость билетов стартует от 100 рублей, приобрести их можно в кассе комплекса.

21 сентября состоится работа мандатной и судейской коллегий. В шесть часов вечера будет взвешивание участников во всех весовых категориях.

22 сентября , с 10.00 до 18:00 будут проходить соревнования.

23 сентября состоится финал турнира, начало в 11.00.