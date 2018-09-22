Как интересно и с пользой провести выходные в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:41 2018-09-22T05:42:43+03:00

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Еще раз про Красную Шапочку

Спасаем девочку и зайку от злого хищника

Все мы знаем прекрасную сказку про Красную Шапочку – да-да, ту самую девочку, которая однажды отправилась в лес и там повстречалась со злым Волком. А что было бы, если бы Волка в сказке не оказалось? А его место занял бы, например, Заяц? Красная Шапочка нашла бы нового друга, а ее дорога к домику бабушки была бы наполнена смехом и радостью. Именно так решил и добрый Сказочник – и попросту не пустил Волка в сказку, поставив на его место простодушного Зайца. Однако хитрый хищник не стал мириться с такой несправедливостью и, порвав тонкую ткань сказочной реальности, пробрался в свою сказку. И теперь он охотится не только за Красной Шапочкой, но и за невольным соперником – Зайцем.

Зайца надо спасать! И Красную Шапочку – тоже! И ее бабушку! Кому же это по силам? Конечно же, охотникам и, самое главное, маленьким зрителям. К слову, малыши не просто смотрят сказку, но и активно участвуют в ней. Нужно ли говорить, что именно с их помощью добро восторжествует, а зло будет наказано!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

22 сентября, начало в 12:00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей.

Последний танец уходящего летаФото: Екатерина РОМАНОВА

Последний танец уходящего лета

Спешим насладиться легкостью движений и радостью общения

Лето прошло – и календарное, и то, которое принято называть бабьим… Но его легкая тень живой музыкой еще раз промелькнет в Новокузнецке. В воскресенье, 23 сентября, на Театральной площади и на площадке ДКиТ КМК по традиции пройдут музыкальные вечера.

На Театральной площади будет звучать музыка в исполнении оркестра «Новый Кузнецкий биг-бенд», одного из лучших коллективов Новокузнецка. Любимые мелодии, композиции из кинофильмов, классика – все это будет звучать на площади возле драмтеатра.

А в парке Гагарина, точнее, на площадке возле ДКиТ КМК, в это же время будут не только слушать, но и танцевать. Здесь в последний раз в уходящем сезоне пройдет воскресный танцевальный вечер. Горожане уже успели по достоинству оценить зажигательную музыку, дружескую обстановку и невероятно теплую атмосферу, которая царит на этих вечерах. И если вы готовы еще раз погрузиться в сладкую летнюю негу – или воспоминания о ней – обязательно приходить послушать и потанцевать!

Площадка Дворца культуры и техники КМК

пр. Металлургов, 20

23 сентября, начало в 18:00, окончание в 22:00

Вход свободный

Фото: Новокузнецкий художественный музей

Прикоснуться к душе

Сможете ли вы увидеть в глазах потаенные уголки души?

Люси Бессон много лет назад жила в Новокузнецке, но потом волей судьбы попала в Голландию. Талантливый фотограф, она очень любит создавать фотопортреты людей. И особый акцент в своих работах делает на глазах своих героев.

- Самое главное – взгляд, – говорит Люси Бессон. – Только через глаза можно чуть прикоснуться к душе!

А еще в глазах можно увидеть, каков человек на самом деле, каковы роли, которые он берет на себя. Попытка увидеть в окружающих тех, кто они есть на самом деле, помогают и самой Люси тоньше чувствовать движение своей души и душ окружающих ее людей, из уникальность, мировоззрение. Каждый портрет является одновременно и проекцией самого автора, и детальным исследованием существа его модели. Заказчики таких портретов, в том числе семейных, в большинстве своем те, для кого портрет является родовой традицией и кому важно продолжать и сохранять историю. И эта семейная история со временем становится составляющей общей истории – всего человечества…

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62

Среда-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник, вторник – выходной.

От 150 до 300 рублей

Фото: Театр кукол "Сказ"

Солнечный мальчик

Следуем за мечтой!

Случалось ли вам мечтать о чем-то сильно-сильно – так сильно, что даже во сне снилась мечта? Такое бывает почти с каждым, но кто-то находит в себе силы идти за своей мечтой, бросить ненужное и отправится на поиски того, что наполнит его душу радостью. А кто-то так и продолжает тосковать о несбывшемся и постоянно использовать слово «бы» - то самое, которе мешает.

Так случилось и с юношей, рожденным солнцем. Увидев прекрасный сон, он захотел превратить его в реальность – и, поняв, что готов идти за своей мечтой-сном хоть на «край света», отправился в путь. Но сможет ли он преодолеть все испытания, выпавшие ему на пути, и превратить свой сон в реальность? Или все так и останется несбывшейся мечтой и сладким сном?

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31

22 сентября, начало в 12:00 и 14:66

Цена билетов: от 150 до 250 рублей.