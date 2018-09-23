Блогер масштаба «Планеты»
В Новокузнецке прошел конкурс Блогер «Планеты». Девять финалистов сразились за приз и возможность снимать видеоролики для торгового центра. Победитель конкурса Юрий Львов, рассказал о своей победе и дальнейших планах.
- Расскажите, что побудило Вас участвовать в конкурсе?
- Я хотел развиваться в качестве видеоблогера и подумал, что было бы интересно поучаствовать в нем.
- Как давно Вы занимаетесь видео и какую платформу используете для творчества?
- Занимаюсь этим буквально два месяца, роликов немного отснято, хотелось бы больше. Но, думаю, все еще впереди. Снимаю сейчас для инстаграма, в ближайшее время собираюсь прийти на ютюб.
- Какого формата снимаете видео? Это скетчи, влоги или разговоры на камеру?
- Сейчас я снимаю небольшие скетчи и вайны*, когда буду на ютюбе, это будут влоги.
- Расскажите о конкурсе. Какие были требования к авторам и их видео?
- Для конкурса было необходимо снять два видео: в первом надо было назвать три причины, почему именно я должен быть Блогером «Планеты», а во втором видео задать вопрос посетителям торгового центра на эту же тему. Оба видео должны были быть продолжительностью не более минуты, но последнее видео вышло длиннее. Организаторы пошли ко мне навстречу и засчитали мне минуту из него. Впрочем, мне этого хватило для победы.
- Вы волновались, ожидая результатов?
Видеоролик Юрия Львова.
- Был мандраж перед выходом на сцену. Но в своей победе я почему-то все равно был уверен.
- Как проходило награждение?
- Нас [участников]пригласили за сцену, мы ожидали там где-то полчаса. Затем поднялись к зрителям, которых было просто «тьма», будто пол Новокузнецка собралось. Награждение прошло почти перед концертом Мота. Ощущения были просто непередаваемые. Ведущий объявляет победителя и… это был не я! «Что?» - подумал я. Но потом он извиняется и говорит, что перепутал с победителем битвы диджеев. После он объявляет меня, вручает приз. Я подумал все, но на экране показали мой ролик, это меня смутило. Но так мне все понравилось.
- Победитель конкурса также будет снимать ролики для «Планеты». Вы уже работаете над одним из них?
- Пока нет, так как я еще не заключал контракт с торговым центром для съемок.
- Каких видеоблогеров Вы смотрите? Подражаете ли кому-то из них?
- Смотрю Николая Соболева и Амирана Садарова, они симпатизируют мне. А вот подражать, не подражаю, потому что этим сейчас никого не удивишь.
- Что для Вас значит эта победа?
- Главное, что я осознал – это то, что мне нужно заниматься видео и развиваться в этом направлении.
*Вайны – короткие юмористические ролики, обычно, длительностью до 20 секунд. Названы так, потому что изначально размещались в Vine, который был закрыт в начале 2017 года.