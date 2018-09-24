Девять кузбасских борцов вошли в число победителей турнира «Шахтерская слава»

СЕГОДНЯ 04:34 2018-09-24T05:31:44+03:00

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В Кемерове с 21 по 23 сентября прошел шестой Международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава». Кузбасские спортсмены достойно представили наш регион на турнире, войдя в число победителей в девяти весовых категориях.

Торжественное открытие турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава» состоялось 22 сентября в губернском центре спорта «Кузбасс» в Кемерове. Участие в турнире приняли более 22 спортсменов из 25 государств и 16 регионов России. К слову, несмотря на то, что сам турнир не входит в международную федерацию борьбы UWW и требования для участия в нем несколько мягче, спортсмены считают за честь принимать в нем участие. Так как именно здесь можно заявить о себе в спортивном сообществе.

- Такие турниры как наш, дают возможность спортсменам, не боясь за свой рейтинг, развиваться, – отметил перед началом турнира Александр Слабей, вице-президент федерации спортивной борьбы Кемеровской области.

Фото: пресс-служба АКО

Яркая церемония открытия турнира, прошедшая 22 сентября, плавно перетекла в турнирные бои. Борцы выступали в десяти категориях, и в каждой из них в пятерку лучших вошли кузбасские спортсмены. В категории до 57 кг одержал победу Арыйаан из Сахи, на кемеровчанин Арзыл Артыш-Оол – на пятом месте. В категории до 61 кг лидировал Юлиан Гергенов из Иркутска, а наш земляк Кайрат Амиртаев стал третьим. В категории до 65 кг «золото» досталось Сирождиину Хасанову из Узбекистана, кемеровчанин Чингис Котчин стал третьим. В категории до 70 кг Кирилл Корнеев из Междуреченска занял третье место, а победа осталась за Надирбегом Хизриевым. В категории до 74 кг сразу двое кузбассовцев вошли в число победителей – Эртине Мортуй-Оол и Тимур Кумиратов, а победил в этой категории Муса Базиев из Чечни. Сильнейшим в категории до 79 кг стал Али Шабанов из Беларуси, а в категории до 86 кг – Збигнев Барановски из Польши. Здесь же на третьем месте оказался Иван Костерин из Осинников. А в категории до 92 кг на первом месте венгр Бендегуз Тот, на третьем – Ламберт Харонов из Кемерова и на пятом – Рашид Магомедсаидов, тоже представляющий Кузбасс. В категории до 97 кг на третьем и пятом местах – кемеровчане Дмитрий Кулиш и Даниил Смирнов, а на первом - азербайджанец Нурмагомед Гаджиев. Также двое наших земляков вошли в пятерку лучших в категории до 125 кг – Остап Пасенок и Павел Кривцов. На первом месте в этой категории Роберт Баран.

Фото: пресс-служба АКО

В 2018 году победителям турнира вручили денежные призы. Лучшим кузбасским спортсменом был признан Дмитрий Кулиш – ему был вручен автомобиль от губернатора. А вторую награду – памятную медаль из золота 585 пробы – получил представитель Беларуси, победитель весовой категории до 79 кг Шабанов Али. Не менее приятной оказалась новая награда, которая была учреждена за особые заслуги в спортивном судействе – серебряный свисток с золотыми вставками, в память Михаила Баранова, кузбасского тренера и мастера спорта СССР. Ее вручили трем достойным представителям судейской бригады.

Фото: пресс-служба АКО

- Мы сегодня с вами открываем замечательный праздник - шестой международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава». Он не случайно проходит здесь, в Кузбассе. Кузбасс - это центр угольной промышленности России, здесь живут шахтеры - представители одной из самых опасных и нужных профессий в мире. Поэтому спорт у шахтеров всегда был в почете, - отметил губернатор области Сергей Цивилев, открывая турнир «Шахтерская слава».

Кроме того, Сергей Цивилев искренне пожелал удачи всем спортсменам, но при этом отметил, что болеть будет за кузбассовцев.

Справка КП

Международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» проводится с 2013 года. Ежегодно в губернском центре спорта «Кузбасс» собирается около 200 сильнейших борцов из более 20 стран мира. В 2018 году проведение турнира было включено в план мероприятий Стратегии развития региона до 2035 года.