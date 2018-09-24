2018-09-24T13:53:16+03:00
Общество

От -2 до +20 градусов: синоптики дали прогноз на последнюю неделю сентября в Кузбассе

Ласковое осеннее тепло не торопится покидать регион
Екатерина РОМАНОВА
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Ласковое осеннее тепло не торопится покидать регион.Ласковое осеннее тепло не торопится покидать регион.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Наступившая неделя будет теплой, хоть и не самой солнечной: осадки будут несильными, а воздух будет прогреваться до +20 градусов.

Во вторник в Кузбасс придет антициклон, и пасмурная погода постепенно перейдет к теплой и даже солнечной. Днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов, а вот ночью будет прохладно: в большинстве районов температура воздуха будет держаться на отметках не выше +8 градусов, а местами – опустится до -2 градусов.

В среду также местами пройдут небольшие дожди, но уже к вечеру дожди прекратятся. Впрочем, даже хмурое осеннее небо не сильно повлияет на температуру воздуха: в регионе ожидается +13…+18 градусов днем и от -2 до +8 ночью.

В четверг влияние антициклона продолжится, и температура воздуха будет оставаться в прежних пределах. Осадков не предвидится, но ночью в Кузбассе будет холодно: от 0 до +5 градусов.

- В пятницу день простоит еще без осадков, поэтому у жителей Кемеровской область, у которых есть сады и дачи, есть возможность завершить все полевые работы, - рекомендует Наталья Полуэктова, официальный представитель Кемеровского гидрометцентра.

В последний рабочий день недели воздух прогреется до +15…+20 градусов, да и ночь будет не слишком холодной: в пределах +4…+9 градусов. А порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

- В выходные дни сохранится хорошая осенняя погода, но в субботний день будет ветрено, местами прогнозируем дожди и грозы, - продолжает Наталья Полуэктова. - Юго-западный ветер будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. При этом столбики термометров повысятся до +15…+20 градусов днем, в ночные часы прекращение осадков и температура в пределах +1…+6 градусов.

К слову, наступающий октябрь будет не сильно холодным: синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет на два градуса выше климатической нормы.

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