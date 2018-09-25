«Пока взрослые думали, Толик действовал!»: шестиклассник из Тайлепа проявил отвагу при пожаре

СЕГОДНЯ 13:49 2018-09-25T13:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Толя Котиков - самый обычный мальчик, каких много в городах и селах Кузбасса. В меру шаловливый, не по-детски хозяйственный, очень артистичный и обожает физкультуру, а в этом году, когда в школе открылась секция, стал ходить на бокс. Как и все шестиклассники, до недавнего времени еще размышлял, какую бы профессию выбрать. А неделю назад Толя твердо решил: он станет МЧСником!

Тот вечер, 14 сентября 2018 года, надолго запомнится жителям Тайлепа. Семейная пара, живущая здесь, строит себе дом. А пока живут в двух вагончиках: в одном – муж с женой, а в другом – двое наемных рабочих. В тот вечер рабочие растопили печку – ночи-то прохладные - да легли спать. Случайная искра выскочила из печи, и вагончик быстро-быстро загорелся. Один из рабочих успел выбежать сам, а его товарища на свежий воздух вывел хозяин будущего дома.

В считанные минуты огонь охватил весь вагончик, его стены накалялись, и пламя вот-вот могло перекинуться и на хозяйский временный дом. Зарево огня увидел 13-летний мальчишка, Толя Котиков. Он бросился к дому соседей и вместе со взрослыми стал помогать бороться с огнем. Сначала качали воду насосом, но потом его пришлось отключить, а когда и в бочках вода закончилась, взрослые принялись закидывать огонь землей. Толя же бросился домой, схватил две огромные фляги, наполнил их водой из бочки и на тележке привез к соседским вагончикам. Потом – еще и еще раз бегал с гремящей тележкой за водой.

Все, что осталось от строительного вагончика. Фото: пресс-служба администрации Новокузнецкого района.

- Ближе всех был дом дяди Паши, у него колонка есть, - рассказывает Анатолий Котиков. – Вот я к нему и побежал. Набрал во фляги воды – и обратно на пожар.

Дядя Паша – это участковый, майор полиции Павел Яганов. Они с супругой уже собрались спать, когда мальчишка постучал в окно.

- Толя кричит: «Соседи горят!» Я выбежал на улицу, а там зарево настоящее. Чуть ветер дунет – огонь еще сильнее разгорается. Тоже схватил канистры, накачал воды и повез на УАЗике. Везу и слышу – бежит Толя, гремит своей тележкой. Даже машину пару раз обогнал, так спешил помочь соседям! – восхищается Павел Яганов. – Пока взрослые стояли, думали, он действовал. Молодец парень!

Спасти вагончик строителей не удалось, но временный домик тайлепцев отстояли, не дали перекинуться огню. А там уже и пожарные подоспели – дорога-то неблизкая, 25 километров…

Анатолий Котиков – самый младший ребенок в семье. У него два брата и две сестры, живут небогато, но дружно, помогают друг другу во всем. Вот и Толя работы не чурается: воды наносить, снег зимой почистить, с огородом матери помочь. Старшие живут отдельно, работают и учатся, а теперь и Толя выбрал свой путь: он мечтает в будущем работать в МЧС, помогать людям в сложных ситуациях.

- Знаете, я тогда думал только об одном: хоть бы люди остались живы, хоть бы все вокруг не сгорело. Лишь к утру сердце успокоилось, - признается Анатолий Котиков.

Павел Яганов рассказвеает, как его маленький сосед тушил пожар. Фото: пресс-служба администрации Новокузнецкого района.

Мальчишка уверен: когда вырастет, он сможет принести пользу людям. А пока его отвагу отметил не только соседи, но и глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин: он торжественно вручил мальчику почетную грамоту, а майор полиции дядя Паша Яганов – памятную медаль «За отвагу на пожаре».