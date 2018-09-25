В поселке Трещевский освятили часовню в память погибших в «Зимней вишне» девочек

СЕГОДНЯ 14:01 2018-09-25T14:20:10+03:00

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Во вторник, 25 августа в поселке Трещевский освятили православную часовню Божией Матери «Отрада и Утешение». Ее установили в память об ученицах местной школы, которые погибли в «Зимней вишне».

Полгода назад, 25 марта, шесть учениц 5А класса вместе с классной руководительницей, братом одной из них и еще несколькими взрослыми поехали в Кемерово, чтобы сходить на экскурсию и провести время в «Зимней вишне». Школьники посетили контактный зоопарк, каток, а перед обратной дорогой пошли в кино на детский мультик. Оставив детей в кинозале, воспитательница вместе с родителями двух девочек пошли перекусить. Вскоре в детской игровой зоне произошло короткое замыкание, огонь начал быстро распространятся по всему этажу. Пожарная сигнализация не сработала, и ни кто из персонала кинотеатра не пришел на помощь зрителям пока другие посетители спасались. Когда же люди в кинозале узнали о пожаре, было слишком поздно – едкий густой дым стоял стеной. Дети и родители, которые были с ними, оказались обречены.

– Дети, бедные, звонили родителям: «Мы горим! Мы горим! Мы не можем выйти», а помочь им никто не мог, – говорит Сергей Сергеев, дедушка погибшей Тани Курчевской. Брат 11-летней школьницы Андрей был в ТРЦ вместе с ними, его спасло то, что он пошел в другой кинозал, откуда люди вовремя эвакуировались.

Шесть учениц 5 класса погибли в кинозале

Гибель шести учениц местной школы стала огромной трагедией для всего села. Чтобы увековечить память о девочках, родители школьниц попросили воздвигнуть в их честь часовню.

25 сентября прошло освящение православной часовни иконы Божией Матери «Отрада и Утешение». Как отмечают православные, икона Божией Матери «Отрада и утешение» — одна из главных православных святынь. Считается, что она помогает в самых тяжелых ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью человека. Часовня представляет собой одно помещение из кирпича с арочным пространством. Строительством занималась администрация Топкинского района. Все работы были проведены на деньги благотворителей.

Напомним, что 25 сентября родственники жертв трагедии в «Зимней вишне» запустили в небо 60 белых шаров. Глава региона начал совещание с минуты молчания.

Напомним, пожар в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» произошел в воскресенье 25 марта. Во время пожара в здании не сработали системы пожаротушения, а эвакуационные выходы оказались закрыты. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту пожара было возбуждено уголовное дело и арестовано 12 человек. В настоящее время расследование продолжается. Здание «Зимней вишни» в конце августа было снесено. На его месте планируется поострить сквер.

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