«Штукатурка обвалилась»: Почему сотовый оператор закрасил граффити

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-25T16:37:22+03:00

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Рисунок по мотивам басни «Ворона и лисица» вот уже пять лет украшал стену дома на проспекте Ленина в Кемерове. И вдруг вместо него – синяя стена, а посередине сиены - рекламная надпись сотового оператора.

Удивленные кемеровчане стали атаковать городские власти: как те могли допустить такое варварство. А для тех все это тоже оказалось сюрпризом: ни к ним, ни в РЭУ, ни к жильцам дома никто за разрешением на размещение рекламы не обращался.

– Администрация города Кемерово обращается в правоохранительные органы для того, чтобы установить виновных в порче грантового проекта и установить лиц, виновных в нарушении федерального законодательства в части незаконного размещения рекламы, – рассказала Татьяна Щавина, сотрудник пресс-службы мэрии.

Огромное граффити по мотивам басни Крылова «Ворона и лисица» появилось на фасаде дома на проспекте Ленина, 18 в 2013 году. Рисунок был сделан в рамках культурной проекта «Город Галерея». Его выполнил граффити-художник Никита Лысенко, известный под псевдонимом Paris.

Фото: личный архив Никиты Лысенко

– Работа действительно уже старая, мы рисовали с ребятами на этом фасаде в 2013 году. Но она продолжала радовать всех жильцов близ лежащих домов и прохожих. Этот фасад был одним из первых, который городские власти разрешили оформить. И он такой некоммерческий и он «про творчество», – говорит Никита. – Бренды не должны вот так бесцеремонно врываться в городское пространство, тем боле, если оно уже занято современным искусством.

Фото: личный архив Никиты Лысенко

Получив волну негативных комментариев в соцсетях, компания Yota объяснила свои действия тем, что, мол, штукатурка с фасада начала осыпаться, рисунок уже не тот и поэтому мы его вовсе закрасим.

«Состояние граффити, которое увидел наш подрядчик, когда мы принимали решение о размещении, разительно отличалось от изначальной версии… Мы уже связались с автором и предложили ему реализовать новый проект на этом же месте и верим, что новое граффити окажется еще лучше и будет долгое время радовать жителей города», – написали представители компании.

Скриншот: "ВКонтакте"

Никита подтвердил, что люди из сотовой компании с ним связались. Художник надеется, что у них получится совместно исправить сложившуюся ситуацию. На месте варварской рекламы может появиться портрет Ивана Черняховского.

– Мы с командой летом запустили проект «Герои Наших Улиц», в рамках которого хотим познакомить горожан с людьми, чьи имена носят улицы, на которых мы живем. Мы уже нарисовали пилотный фасад на улице Чкалова. И, видимо, следующим фасадом этого проекта станет Черняховский. Именно на улицу Черняховского смотрит фасад «испорченной» двухэтажки, – отмечает художник.