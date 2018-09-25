25 лет дезертирства: Скрывавшегося в Новокузнецке беглеца выдала мамина записная книжка

СЕГОДНЯ 19:28 2018-09-25T19:45:26+03:00

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Жителя закрытого в Красноярском крае Зеленогорска призвали в армию 1993 году. Тогда ему было 22 года. Следующим летом юноша пропал из части, в городе его также не смогли найти. Долгие годы поисков не приносили результатов. Отыскать дезертира удалось только спустя 25 лет. 47-летний мужчина все это время скрывался в Новокузнецке.

Как рассказывает руководитель военного следственного отдела СК России по Красноярскому гарнизону Сергей Афанасьев, зеленогорского дезертира искали все эти годы. Около года назад его дело снова подняли. Следователи решили опять проверить родителей, которые ранее утверждали, что не знают, где их сын. Сыщики обратили внимание на то, что пожилые люди несколько раз в год ездят в Новокузнецк.

Получив ордер на обыск, правоохранители нашли в квартире родители беглеца старенький мобильный телефон его матери, в записной книжке которого был забить контакт «Женя, сын». Так и выяснилось, что все эти годы мужчина скрывался в Кемеровской области.

После того, как следователи убедили родителей в том, что их сыну больше незачем скрываться, срок давности по делу вышел в 2014 году, дезертир сам пришел в красноярский военный следственный отдел.

По словам сбежавшего из армии мужчины, он ушел из части, не выдержав нагрузки и режима. А потом сто раз пожалел. Работал только на стройке или грузчиком, семью и детей не завел. Сейчас мужчина вернулся в родной город и ждет восстановления документов.

Читайте подробную историю зеленогорского дезертира в публикации «Комсомольской правды – Красноярск»:

«Женя, сын»: спустя 25 лет сбежавшего из части солдата нашли по записи в телефонной книжке мамы»