Зима не застигнет врасплох

СЕГОДНЯ 06:56 2018-09-26T07:12:31+03:00

Кемеровская компания «Теплоэнерго» успешно начала новый отопительный сезон: все объекты теплоснабжения были подготовлены на совесть и тепло в квартирах уже вторую неделю радует жителей

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Подготовились на совесть

Как ни печально, но короткое сибирское лето сменилось холодами, жить в которых предстоит восемь месяцев. В связи с этим особую важность приобретает подготовка коммунального хозяйства к зиме.

- Все необходимые мероприятия для готовности наших котельных и тепловых сетей к зиме выполнены успешно, - рассказал генеральный директор АО «Теплоэнерго» Константин Недосекин. - Этого удалось добиться благодаря планомерной и слаженной работе всего коллектива компании. Считаю, что к несению осенне-зимнего максимума нагрузок компания готова полностью.

Безопасность - в приоритете

Наряду с плановой работой в межотопительный сезон компания реализовала несколько важных проектов. Один из них - капитальный ремонт теплосети с обустройством проходного канала на проспекте Шахтеров. Решение о проведении работ назрело давно - трубопроводы тепловой сети рядом с домом № 57а были подвержены значительной коррозии, плиты перекрытия канала могли обрушиться. Дальнейшая эксплуатация данного участка теплотрассы могла привести к аварии.

В рамках подготовки участка к капитальному ремонту был разработан и утвержден проект работ, установлены сроки, продумана схема перекрытия магистрали и обходные маршруты для личного и общественного транспорта. Все запланированные мероприятия энергетики провели в течение двух суток, чтобы не останавливать привычную жизнь района. За это время специалисты заменили 35-метровый участок старого трубопровода на новый и построили под проспектом Шахтеров проходной канал. Все это позволит увеличить надежность теплоснабжения потребителей в зимний период, а наличие проходного канала даст возможность проводить работы по ремонту и обслуживанию теплосети без вскрытия дорожного полотна и перекрытия движения автотранспорта.

Второй участок, которому уделили повышенное внимание, также располагается на проспекте Шахтеров, рядом с теруправлением Рудничного района. Он был построен еще в 90-е годы бесканальным способом, опасность которого заключается в подмывании грунта и как следствие образовании опасной, наполненной кипятком, воронки. В связи с этим летом была проведена полная замена 72-метрового участка с применением канального способа укладки и современной тепловой изоляцией из пенополиуретана.

Работа для людей

Еще одним важным событием в преддверии нынешнего отопительного сезона стал ввод новой автоматизированной блочно-модульной котельной в Заводском районе, на улице Подстанция 220. Она пришла на смену старой нерентабельной электрокотельной № 61, которую предприятию передали в экстренном порядке в начале 2000-х годов. А когда на Ягуновку провели газ, было принято решение перевести котельную на другой, более экономичный вид топлива.

Во вновь построенной котельной установлено современное оборудование - высокопроизводительное и безопасное для экологии.

- Котельная отапливает всего два небольших многоквартирных дома. Для котельных с небольшим количеством потребителеи газ - идеальное топливо, - отметил Константин Недосекин. Может, в масштабах города это не такой огромный проект, но он, безусловно, важен для жителей домов, которых новая котельная теперь обеспечивает надежным теплом.

Таким образом, все мероприятия, которые были предусмотрены планом подготовки к зиме, АО «Теплоэнерго» выполнило, поэтому опасений по надежности прохождения осенне-зимнего периода у компании нет.