Трудовой отряд СУЭК принял участие в Евразийском форуме в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-26T07:15:28+03:00

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«Позитивная энергия молодых» - тема одной из открытых дискуссий форума, где выступала Гендиректор Фонда развития моногородов. Здесь были обсуждены такие вопросы как: механизмы поддержки и продвижения идеи молодых женщин и девочек, а также институты наставничества в женском сообществе, индивидуальные практики. В заседании международного дискуссионного клуба «Женщины - губернаторы - стратегия эффективности и развития территорий» Ирина Макиева рассказала о своём опыте комплексного решения социально-экономических задач, в том числе – создания дополнительных возможностей для самореализации женщин в российских моногородах. В современной глобальной экономике города конкурируют между собой за талантливых людей. Чем комфортнее и интереснее жизнь в городе, тем большим центром притяжения он является. Поэтому важно не просто инвестировать в создание новых производств, но и заниматься формированием комфортной городской среды, способствовать развитию малого и среднего бизнеса, в том числе – социально ориентированного предпринимательства. Особое внимание в работе по развитию моногородов, по мнению Ирины Макиевой, необходимо уделять молодёжи. «Наша молодёжь очень активна и, что особенно важно, умеет быстро адаптироваться к изменениям. Именно молодые люди являются носителями новых навыков, создателями новых профессий. Именно им придется принимать решения о жизни городов, регионов и стран уже завтра. Чем раньше мы начнем вовлекать подростков и молодых людей в общественную жизнь, тем эффективней сможем развивать экономику наших территорий».

Вместе с Ириной Макиевой в работе форума приняла участие участник Трудового отряда СУЭК, ученица гимназии №18 Ленинск-Кузнецкого городского округа (Кемеровская обл.) Кристина Кузнецова. Она рассказала о том, чего не хватает на территории города для развития и досуга современной молодежи.

В июне 2018 года в рамках Молодежного форума «Кузбасс № 1» состоялось подписание Соглашения между Департаментом молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области и Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» о сотрудничестве и совместной деятельности по созданию и финансированию подростковых трудовых отрядов в летний период. В кузбасский отряд СУЭК вошли более 1,2 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Основной фронт работы — благоустройство и озеленение городов и поселков, адресная помощь ветеранам труда и пожилым людям. Молодые Кузбассовца работали в пяти территориях — Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Полысаеве, а также в Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком районах.