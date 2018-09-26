Отравили кота и разбили окно: в Новокузнецке разгорается скандал из-за бездомных животных

СЕГОДНЯ 13:34 2018-09-26T14:04:38+03:00

За неимением другого жилья кошки вынуждены жить в подвалах и подъездах. Не всем людям это нравится. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Изменить размер текста: A A

Разбитые окна, напуганные люди и животные: в одном из новокузнецких дворов развернулась настоящая война между теми, кто подкармливает бездомных кошек, и теми, кто против их присутствия во дворе. Вместо того, чтобы искать компромисс, обе стороны оскорбляют друг друга, а некоторые уже перешли к порче имущества – бьют окна зоозащитникам.

Эта история началась около двух месяцев назад: жительница дома №61 по улице Тореза, что в Новокузнецке, написала письмо в одно из городских интернет-изданий. Женщина жаловалась на то, что якобы из-за кошек, живущих в подвале дома, в ее квартире на первом этаже завелись блохи. И эти блохи кусают ее детей! Ее оппоненты уверяли: мол, блохи живут не только на кошках, но и на собаках, мышах и крысах. А если они так свободно проникают в квартиру, то либо в квартире не очень чисто, либо кроме кошек в подвале живет немало грызунов. И если хвостатых и мяукающих убрать из подвалов, то мышки или крыски расплодятся до опасного количества.

А одна из любительниц животных даже предложила провести обработку подвала за свой счет и стерилизовать кошек. А на днях конфликт перешел на новую стадию – противники животных напали на зоозащитников.

У некоторых зоозащитников злоумышленники разбили окна. Фото: city-n

- Жильцы вступились за животных, пытаясь объяснить, что кошки - не есть причина блох в подвале. Были приведены аргументы. Есть дома, в которых кошек отродясь нет, а блохи есть! Но УК и соседи были непреклонны. Завязалась потасовка. Некоторые защищавшие получили оскорбления, угрозы и не только в свой адрес! Были даже написаны заявления в полицию и прокуратуру, - рассказывает жительница соседнего дома. - Но людей это не остановило. Угрозы перешли в действие. Сначала отравили одного кота. А людям, которые заступались за животных, просто разбили окна в квартире.

Кошек же, по словам женщины, нанятые управляющей компанией люди отлавливали сачками. А на вопрос, зачем делают это, парировали: мол, в подвале блохи, жильцы жалуются. К слову, очевидица не имеет ничего против мяукающей братии, но и говорить теперь что-либо в их защиту опасается. Боится, что неадекватные соседи могут и на нее напасть или разбить окно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В подвале кемеровского дома замуровали кошек?

В подвале дома по улице Сибиряков-Гвардейцев, 13а уже около пяти лет живут кошки. Жильцы даже составили график кормления животных, который никогда не нарушался.

- Было так каждый день, до этой недели, пока бедных животных не замуровали, - едва сдерживая слезы, говорит пенсионерка Фаина Васильевна. (подробности)

Власти откроют кошкам подвалы

Решение о сохранении продухов (специальных отверстий для циркуляции воздуха) в фундаментах многоквартирных домов приняло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. (подробности)

В Кемерове заварили в подвале живых кошек

…Чем провинились пушистые котейки перед домовым комитетом? Тем, что когда-то хозяева выбросили их на улицу? Тем, что потом нашлись люди с добрыми сердцами, которые их любят и подкармливают? (подробности)