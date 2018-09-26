Двое полицейских из Кузбасса спасли 70 человек при пожаре

СЕГОДНЯ 14:26 2018-09-26T14:32:26+03:00

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В Кемеровской области сотрудники патрульно-постовой службы эвакуировали из горящего дома около 70 человек.

Двое инспекторов патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Прокопьевску возвращались поздно вечером с дежурства и обратили внимание на то, что у одного из домов по улице Транспортной на кровле начался пожар. Мужчины поняли, что жители дома, скорее всего, даже и не подозревают о беде, и тут же поспешили к дому – сообщать о ЧП. Лейтенант полиции Александр Иванов и его напарник старший сержант полиции Александр Олешко сообщили и в МЧС о пожаре. Одновременно с этим они обошли все подъезды, стучась в каждую дверь.

- Пожар! Скорее одевайтесь и выходите на улицу! – говорили стражи порядка.

Жильцы дома, поняв, что вот-вот может случиться беда, тут же выбегали из своих квартир. В общей сложности полицейские помогли эвакуироваться около 70 человекам. Среди них оказали двое жильцов, которые с трудом передвигались – их стражи порядка вынесли на улицу на руках.

Пока Иванов и Олешко спасали людей, к дому подъехали экипажи ГИБДД и ППС – стражи порядка сделали все, чтобы пожарные автомобили смогли беспрепятственно подъехать к дому и потушить разгоравшийся на крыше домой.

Фото: кадр видео "Вести Кузбасс"

К счастью, пожар заметили вовремя, и огонь не успел натворить больших бед. Кровля сгорела на площади 1000 квадратных метров, однако в квартиры огонь не успел перейти. Сейчас сотрудники управляющей компании очищают крышу от мусора, а в ближайшие дни начнется восстановление кровли.

- Помощь всем людям была оказана. Эвакуация прошла очень быстро, жители не пострадали, - рассказала директор УК «Управдом» Людмила Гончаренко. - Сразу было предоставлено теплое помещение в школе № 50, которая расположена рядом с этим домом.

К слову, когда пожар был уже потушен, полицейские еще раз обошли все квартиры. Четыре из них были открытыми, а вот жильцов там не было. И добровольные спасатели остались на месте до тех пор, пока хозяева не вернулись домой. Жители дома благодарны стражам порядка за то, что они сообщили о пожаре. Сами же герои радуются тому, что при пожаре все остались живы.