Двух кузбассовцев спасли с необитаемого острова

СЕГОДНЯ 04:57 2018-09-27T05:01:38+03:00

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В Кузбассе спасатели оказали помощь двоим рыбакам, застрявшим на островке посреди реки.

Двое жителей города Кемерово решили немного порыбачить. Они доехали на автомобиле до переправы между селами Лачиново и Салтымаково, накачали резиновую лодку и, оставив автомобиль на берегу, переправились на один из островков. Мужчины рассчитывали на большой улов: место здесь малолюдное, и никто не мешал наслаждать рыбалкой.

Чуть позже оказалось, что высаживаясь на островке, мужчины плохо закрепили лодку. Ее сдуло ветром и унесло вниз по течению. Мужчины оказались в ловушке: вода в реке уже холодная, и переплыть обратно на берег они не могли. Обратиться за помощью также было не к кому.

- Даже если бы мужчины смогли вызвать спасателей, им пришлось бы ждать немало времени, потому что затруднительно было определить их точное местоположение, - рассказал Вячеслав Хирный, старший госинспектор ГИМС МЧС России.

Уже вечерело, когда горе-рыбаки услышали звук мотора: в это время сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводили патрулирование Томи. Рыбаки принялись звать на помощь – и их услышали! Спасатели посадили кемеровчан в катер, спустились по течению и догнали их резиновую лодку, а позже доставили рыбаков к месту стоянки их автомобиля.

К слову, навигация в Кузбассе завершится только через месяц. Сейчас выход на воду еще разрешен, однако отправляясь даже в небольшое плаванье, следует позаботиться о своей безопасности: убедиться в исправности лодки, сообщить о месте рыбалки родным и близки и не отходить далеко от берега.