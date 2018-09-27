«Невыездные»: Жители Кедровки жалуются на проблему с автобусами

СЕГОДНЯ 07:58 2018-09-27T08:21:09+03:00

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Жители жилого района Кедровка областного центра в последнее время стали испытывать большие трудности с поездками на общественном транспорте. Автобуса горожане порой не могут дождаться несколько часов, а когда все же он приходит, все желающие в него просто физически не помещаются.

Как отмечают жители Кедровки, проблема с автобусным сообщением особенно резко проявилась в сентябре, когда на учебу вышли студенты: пассажиров прибавилось, а рейсы начали куда-то исчезать. В последние дни стала обыденной картина, когда на конечной остановке в салон 179-го набивается столько пассажиров, что следующие остановки автобус проезжает мимо. Студенты опаздывают на пары, остальные – на работу или на прием к врачу и так далее.

– 20 лет езжу на работу, но такого ужаса как сейчас не было никогда. Десятки людей стоят на остановках и не могут уехать вовремя на работу, ни с работы домой. Где шестой график 179 автобуса? Его уже несколько недель нет! Сегодня, 26 сентября с 7.00 до 8.00 не было ни одного автобуса из Кедровки, соответственно пришедший в 8.05 197 автобус был переполнен. Многие просто не вошли в этот автобус и остались на остановках, так как физически не было возможности туда втиснуться, – рассказывает кемеровчанка Юлия Чащина. – Жители Кедровки неоднократно обращались с жалобами на плохую работу транспорта, точнее отсутствие машин, но никаких результатов это не дало. Вместо шести автобусов 179 маршрута в лучшем случае на линии работают четыре, а то и всего два. Что касается маршрутов 197 и 279 ходит всего по одной машине. Как добираться людям на работу и учебу? Что нас ожидает зимой, часы ожидания на морозе?

В администрации города о ситуации знают. Дело в том, что ПАТП-1, который обсуживает рейса в Кедровку, был признан банкротом. Сейчас на предприятии тяжелая финансовая ситуация. Большинство автобусов изношены на 100 процентов, а запчастей на ремонт нет.

– Предприятие не имеет возможности формировать оборотный фонд запасных частей и работает фактически «с колес». Изношенный автобусный парк не выдерживает эксплуатационных нагрузок, выполнив тва-три рейса, автобусы с техническими неисправностями заходят в гараж. Оперативно восстановить подвижной состав нет возможности, – отметил в мэрии. – Такая же ситуация с подвижным составом наблюдается и по маршрутам обслуживающим поселок Боровой, жилой район Ягуновский, Кировский район и другие.

На сегодняшний день, как говорят в администрации, выход подвижного состава налажен и все автобусы вышли на линию. А пока дальнейшая судьба ПАТП-1 не совсем ясна, жители района просят организовать в часы пик коммерческие рейсы. Горожане готовы платить за проезд больше, чтобы хоть как-то решить проблему.