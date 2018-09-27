В Кузбассе мигрант и его сожительница взяли в рабство мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 08:07 2018-09-27T08:18:26+03:00

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В Мариинском районе Кемеровской области задержали 39-летнего уроженца республики Азербайджан и его 34-летнюю сожительницу, которые насильно удерживали в неволе двух кузбассовцев – мужчину и женщину.

Как было установлено следствием, обвиняемые зарабатывали на жизнь оказанием услуг по проведению ремонтно-строительных работ. Осенью 2014 года двое их работников остались без жилья, и тогда «добрые» хозяева разрешили временно остаться у них. Весной 2015 года пара решила переехать на постоянное место жительства в Мариинск, о чем и сообщила работодателю. Внезапную новость тот воспринял агрессивно и избил женщину - сначала руками, а потом лопатой. Работников снова заставили приступить к своим обязанностям, но уже бесплатно. При этом из продуктов им выдавали в день всего одну буханку хлеба и раз в неделю пачку макарон. Чтобы невольники не сбежали, предприимчивые рабовладельцы отобрали теплые вещи, поэтому в мороз потерпевшим приходилось ходить в летней обуви и без верхней одежды. При любой провинности людей били и закрывали в погребе.

Не желая терпеть нечеловеческие условия, пленники предпринимали попытки к бегству. Женщине удавалось это сделать трижды, однако ее находили и быстро возвращали обратно. В октябре 2015 года потерпевшим вдвоем удалось покинуть жилище, в котором их удерживали, и прийти к знакомой местной жительнице. Но через несколько дней предприниматели узнали, где они прячутся, снова избили и привезли в свой дом, а затем по очереди вывезли мужчину и женщину в лес, где заставили копать ямы - могилы. Последняя попытка женщины сбежать в июне 2016 года увенчалась успехом, после чего она сразу же обратилась в полицию.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны. По ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием они не сотрудничали, вину не признали, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

За содеянное преступление экс-рабовладельцы отправятся за решетку, гражданин Азербайджана на четыре с половиной года, его сожительница – на три года и три месяца.