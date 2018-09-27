Суд оставил под арестом тушившего «Зимнюю вишню» Андрея Бурсина

СЕГОДНЯ 09:15 2018-09-27T09:21:15+03:00

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В четверг, 27 сентября, Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу защиты Андрея Бурсина, который руководил тушением «Зимней вишни». Суд решил оставить пожарного под арестом.

Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Бурсина началось в четверг в 10 часов. Обвиняемый по делу «Зимней вишни» не смог присутствовать на суде, так как сейчас находится в Москве в институт имени Сербского, куда был направлен для прохождения психиатрической экспертизы.

Защита Бурсина попросила областной суд отменить решение Центрального районного суда Кемероа о продлении ареста фигуранта и заменить арест домашним арестом. Обвинение и прокуратура выступили против. Выслушав стороны, судья Константин Зиновьев решил оставить постановление районного суда без изменений.

Напомним, что руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по региону Андрей Бурсин является одним из 12 фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». Его задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В сентябре суд по просьбе следствия продлил арест до 7 декабря.

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