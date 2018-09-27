Один человек пострадал из-за утечки хлора на кемеровком химзаводе

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-27T10:31:25+03:00

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Утечка хлора, которая в четверг утром произошла на кемеровском «Химпроме», не вышла за пределы здания. Пострадал один человек. На предприятии прокомментировали инцидент.

– Сотрудник работал с хлорным контейнером, в результате его неправильных действий, по предварительной оценке, произошла незначительная утечка. Он пострадал незначительно. Кроме него пострадавших нет, за пределы помещения не вышло никакого хлора. Работа проводится в штатном режиме, – рассказал генеральный директора ООО «Химпром» Артем Чернышев.

Как уточнил руководитель предприятия, работник, который поучаствовал недомогание, был госпитализирован. Его состояние оценивается между легкой и средней степенью.

Напомним, что ранее появилась информация о выбросе хлора в одном из цехов предприятия. Сообщалось, что пострадавший работник находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что 21 сентября произошел выброс вредных веществ на предприятии «Роса-1» в Новокузнецке. В результате инцидента пострадали три человека.