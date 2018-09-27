Дело «Зимней вишни»: Суд над пожарным Сергеем Гениным отложили

СЕГОДНЯ 11:19 2018-09-27T11:28:20+03:00

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Суд над тушившим «Зимнюю вишню» пожарным Сергеем Гениным отложили до 1 октября. Обвиняемый сам попросил перенести апелляцию из-за отпуска адвоката.

Напомним, что 7 сентября Центральный районный суд Кемерове по ходатайству следствия еще на месяц продлил арест Сергею Генину. Обвиняемый оставили в СИЗО до 11 октября. Защита пожарного обжаловала арест. Областной суд назначил рассмотрение апелляции на 27 сентября.

В четверг на суде Сергей Генин попросил перенести рассмотрение апелляции в связи с тем, что его несвоевременно извести о дате судебного заседания, кроме того, адвокат обвиняемого ушла в отпуск до 27 сентября. Прокурор поддержал это требованием. Судебное заседание было решено перенести на 1 октября.

Напомним, что 27 сентября Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Андрея Бурсина, который руководил тушением «Зимней вишни». Судья оставил обвиняемого под арестом.

Напомним, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют три халатных действия.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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