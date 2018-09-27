2018-09-27T12:58:49+03:00
Общество

В последние выходные сентября ожидается до +27 градусов

Сентябрь закончится солнечными и ветреными днями
Екатерина РОМАНОВА
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В последние выходные сентября ожидается до +27 градусовВ последние выходные сентября ожидается до +27 градусовФото: Мария ЛЕНЦ
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Последние дни уходящей недели и месяца будут теплыми, а в большинстве районов – и солнечными.

Ласковое тепло, которое подарит циклон, расположившийся за Уралом, будет царить в пятницу, 28 сентября. В последний рабочий день недели в большинстве районов Кузбасса будет светить солнце, хотя возможна и переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а по югу – и до +27 градусов. Возможен ветер – до 11-16 метров в секунду. А вот ночь будет прохладной – лишь до +9 градусов тепла.

- Субботний день будет теплым, но ветреным, рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Ожидается прохождение уже холодного фронта и усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

В субботний день столбики термометров поднимутся до +19 градусов, но в отдельных районах возможны небольшие дожди и грозы. Ночью минимальная температура воздуха составит +3 градуса.

Последний день сентября, воскресенье, будет все еще теплым – воздух прогреется до +14…+19 градусов, но в северных районах пройдут небольшие дожди. Ветер усилится до 15 метров в секунду и сменит направление на юго-западное.

Уже с понедельника, хоть и сохранится тепло, вновь пойдут небольшие дожди.

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