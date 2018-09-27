В Кемерове мужчина подрался с подростками-скейтерами

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-27T15:44:54+03:00

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В Кемерове на бульваре Строителей мужчина устроил драку с группой подростков в скейт-парке. Кадры потасовки появились в Сети.

Как рассказывают пользователи соцсети, мужчина гулял на бульваре Строителей вместе с женой и своим сыном. Ребенок катался на самокате. Также у него был скейт, который стоял рядом с рампой. Один из подростков попросил убрать мешающий скейт. На это мужчина ответил, что он никому не мешает.

«Пришел другой парень, сказал мужчине, что бы он убрал скейт, и вообще ушел из парка, так как его сыну нет восьми лет (в правилах парка написано, что детям до 8 лет катание запрещено). Мужчина сказал, что кто ты такой, чтоб мне указывать, и толкнул парня. Мужчина начал уже разговаривать на матах. Потом началась драка», – пишут очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах, видно, как мужчина и подросток лет 16 конфликтуют, потом завязывается борьба. Во время схватки школьник бьет мужчина по спине, а другие дети помогают товарищу завалить неприятеля. После выяснения отношений продолжаются на словах.

Как рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию сообщение от участников драки не поступало. После публикации в Сети видеозаписей стражи порядка начали проверку.