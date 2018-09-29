В Кузбассе создадут единый стандарт качества ремонта дорог

СЕГОДНЯ 06:38 2018-09-29T06:48:19+03:00

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В Кузбассе разработают единый стандарт качества ремонта дорог. Об этом объявил Сергей Цивилев после проверки качества ремонта дорог в Кемерове и Кемеровском районе.

Отметим, что в этом году начался масштабный ремонт дорог Кемеровской и Новокузнецкой агломерации. На восстановление 172 километров дорог было выделено почти 3 миллиарда рублей. В октябре все работы должны завершиться.

Накануне губернатор Сергей Цивилев, мэр Кемерова Илья Середюк, директор Кузбасского центра дорожных исследований Олег Афиногенов и сотрудники дорожной лаборатории проверили несколько проблемных участков столицы Кузбассе. Инспекция побывала на улицах Мариинская и Сибиряков-Гвардейцев, а на улице Западная в Кемеровском районе.

– Мы не принимаем эти дороги. Подрядчики должны предложить нам план, как они будут приводить эти участки в соответствие с требованиями, — озвучил свое решение губернатор

Губернатор поручил разработать единый стандарт качества ремонта кузбасских дорог, который будет выше федеральных. Над этой задачей будет трудится специальная рабочая группа. Как отметили Сергей Цивилев, подрядчики должны не только положить дорожное полотно, но и сделать водоотведение и благоустроить территорию. Эти требования должны включаться в техзадание. Кроме того, губернатор запретил брать образцы асфальта при помощи фрезы, которая разрушает большой участок дороги, ставя под угрозу автомобилистов. Теперь специалистом необходимо будет создать стандарт по взятию проб.

Сергей Цивилев призвал жителей Кузбасса присылать свои предложения по улучшению дорог и внимательно следить за тем, как происходит ремонт дорог. Нарушения глава региона предлагает фотографировать, снимать на видео и отправлять властям. Если информация подтвердится, подрядчика заставят исправлять все за свой счет.