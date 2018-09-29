Где интересно провести выходные в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 09:28 2018-09-29T10:47:48+03:00

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Как живется в закулисье?

Идем на спектакль «День сюрпризов»

Чаще всего зрителям известна лишь одна сторона жизни актеров: то, что показывается на сцене. Но смыв грим и сняв сценический костюм каждый актер превращается в обычного человека. А теперь и у нас, обычных зрителей есть возможность заглянуть туда, за кулисы, где кипят настоящие, а не театральные страсти, где сердца актеров полны любви и ревности. В закулисье царят интриги и сплетни, а еще – поддержка и помощь. И при этом каждый из них стремится быть номером один. Цена этому – щемящее одиночество, подковерные игры, головокружительные взлеты и не менее головокружительные падения.

Спектакль «День сюрпризов» - очень тонкий и ироничный, обнажающий душу и заставляющий по-другому взглянуть на мир закулисья, скрытый от глаз постороннего человека. К слову, с постановке играют Татьяна Васильевоа, Марат Башаров, Евгений Воскресенский и Филипп Васильев.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

29 сентября, начало в 19:00

Цена билетов: от 1000 до 2200 рублей.

Фото: Анастасия Долганова

«ZOO-логия» и ее представители

Загляните в глаза животным – и станете добрее

Как часто на выставках художников и фотографов представлены портреты и пейзажи, сюжеты которых находят отклики в душах зрителей. Но есть произведения, которые оказывают не меньшее эмоциональное воздействие, но при этом зачастую остаются в мастерских это картины, изображающие животных и фауну во всем ее многообразии.

Именно такая «ZOO-логия» представлена в выставочном зале Дома творческих союзов. Все произведения здесь выполнены в разных техниках – живопись, графика, малоформатные скульптуры. А главные герои – животные: вымышленные и настоящие, со своими характерами и эмоциями.

Более 40 произведений представлено на выставке. Среди авторов – Татьяна Никулина с ее портретами оставленных и брошенных животных. На картинах Александра Архиповского звери приобретают человеческие черты, а каждое произведение наполнено юмором и тонкой иронией. Александр Суслов представит серию вымышленных животных и эскизы к росписям, а Вадим Спесивцев покажет свои произведения сразу в двух техниках - живописи и малоформатной скульптуры. Мир ZOO-логии глубок и многогранен, так давайте посмотрим на него глазами художников!

Дом творческих Союзов

пр. Кузнецкстроевский, 1

Ежедневно, с 10:00 до 18:00, до 14 октября

Цена билетов: от 50 до 70 рублей.

Фото: Ольга Гурьянова

Волшебная мыльная сказка

Идем с малышами смотреть на мыльные пузыри!

Что больше всего любят малыши? Конечно же, маму и мыльные пузыри! Радужные, переливающиеся пузырики заставляют заворожено следить за недолгим полетом. Век мыльных пузырей недолог, но они дарят отличное настроение – причем очень надолго!

А знаете ли вы, взрослые, что пузырики могут быть настоящими артистами? В вертикальной рамке они выполняют самые настоящие невероятные трюки – как циркачи. А еще летают, кружатся, танцуют с малышами и даже садятся на их ладошки! Одним словом – восторг и удивление – вот те главные эмоции, которые царят на шоу!

Кстати, волшебные мыльные пузыри не могут лопнуть просто так, оставив после себя пустое место. Нет, эти пузыри даже лопаются в стиле яркого шоу! Одни превращаются в пламя, другие – легким дымком рассеиваются по залу.

Но что рассказывать о невероятном шоу мыльных пузырей? Приводите своих деток – и сами все увидите! Только обязательно запишитесь на спектакль.

«Коза-егоза»

пр. Энтузиастов, 16

30 сентября, начало в 10:00 и 11:15.

Цена билетов: ребенок и мама - 590 рублей, два ребенка и мама - 890 рублей. Еще один взрослый – 110 рублей.