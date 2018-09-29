По городу Кемерово ездил автобус без водителя

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-29T11:17:01+03:00

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Минувшим вечером, 28 сентября, кемеровчане стали свидетелями необычного зрелища: по городу разъезжал автобус без водителя. Впрочем, в свободном плаванье он пробыл недолго, а ДТП удалось избежать лишь по счастливой случайности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/670993" frameborder="0"></iframe> Автобус без водителя едет по Кемерову..Видео: Евгений Дульский

Этот вечер начинался для многих кемеровчан как обычно: кто-то ехал домой после работы, кто-то просто готовился к встрече с друзьями и отправился по магазинам, кафе или в кино. Куда именно ехали пассажиры маршрутного автобуса №4 точно не известно - да и не важно это. А важно то, что в какой-то момент их автобус остался без водителя.

- Вчера ехали в маршрутке №4. Остановились на остановке. Смотрю в открытую дверь и вижу, что поехали, но не вперед, а назад, - рассказывает Олег Кузнецов, пассажир злополучного автобуса. - Ну, думаю, объехать не может кого-то. А когда начали к перекрестку подъезжать, народ сообразил, что что-то не так.

И действительно: автобус-то поехал, а вот за его рулем водителя не оказалось. Автобус с пустым водительским креслом покатился назад. Пассажиры сначала спокойно восприняли происходящее, да и те, кто было на остановке, не сразу сообразили, в чем дело. И лишь когда он выехал на перекресток, кемеровчане бросились его останавливать – в прямом смысле вручную. Свидетели-мужчины цеплялись за двери, пытаясь сбавить ход. Автобус уже двигался по пересечению проспектов Ленина и Пионерского, когда «пропажу» заметил водитель. Как оказалось позже, он вышел купить сигарет. А потом с пачкой в руках догонял сбежавший автобус.

Водитель успел добежать вовремя: автобус не успел ни врезаться в другие машины, ни набрать скорость. Так что пассажиры только-только сообразили, что происходит и не успели как следует напугаться.

- Он пошел за сигаретами, вышел, а автобуса нет. Он, поди, сам в штаны чуть не наделал, как и мы, - рассказывает Олег Кузнецов. - Сказал, что ручник слетел, всех поблагодарил. Курить после этого по любому бросит!

Пассажиры, конечно же, высказали водителю немало претензий. Сам же он, успокоившись и взяв себя в руки, продолжил движение по маршруту.

- Доехали, правда, без приключений, но в напряге были все! – закончил свой рассказ о маршрутке без водителя Олег Кузнецов.