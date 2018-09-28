2018-09-28T08:46:36+03:00
Происшествия

Недовольный обслуживанием кемеровчанин поджег магазин вместе с продавцами

Причиной конфликта стал телефон [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео с камер наблюденияФото: кадр видео с камер наблюдения
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В Кемерове сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге комиссионного магазина.

Поджог комиссионки в Кемерове..Видео: vk.com, Всилий Прокофьев

33-летний кемеровчанин облил тамбур комиссионного магазина на бульваре Строителей легковоспламеняющейся жидкостью, а потом поджег его. Разумеется, дожидаться приезда пожарных и стражей порядка мужчина не стал и скрылся с места преступления. Тем не менее, его сумели найти – в том числе и благодаря записям камерам видеонаблюдения.

Некоторое время назад кемеровчанин зашел в комиссионный магазин, чтобы купить телефон. Он долго выбирал и, в конце концов, приобрел телефон за две тысячи рублей. Вскоре телефон перестал работать: покупатель признался, что случайно намочил гаджет. Но так как такие случаи не являются гарантийными, продавцы отказались принимать неработающий телефон. Мужчина устроил скандал, требуя вернуть ему день. А потом ушел из магазина.

Вновь кемеровчанин вернулся в комиссионку через час с пластиковой бутылкой в руках. В ней была легко воспламеняющаяся жидкость. Ею мужчина облил дверь магазина и поджег их. Продавец езда успел закрыть окно двери, спасаясь от огня.

- Парни-продавцы чуть не задохнулись, а сам поджигатель опалил руку по локоть, - сообщают сотрудники магазина в социальных сетях.

Огонь удалось погасить с помощью огнетушителей, и все работники комиссионки остались живы. Поджигателя тоже удалось довольно скоро задержать. Он признался, что хотел отомстить таким образом несговорчивым продавцам. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за умышленное уничтожение имущества мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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