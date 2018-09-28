СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-28T12:09:20+03:00

Бизнесмен из Кемерова незаконно перевел за рубеж больше 54 миллионов рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере.

Бизнесмен из Кемерова умудрился через подставных лиц вывести за рубеж иностранную валюту на сумму более чем 54 миллиона рублей. То, что предприниматель замешан в махинациях, стало известно после совместных мероприятий сотрудников Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области. Бизнесмен использовал неновую схему. Он зарегистрировал в Новосибирске две фирмы-однодневки, которые якобы занимались поставкой автозапчастей из Арабских Эмиратов. «Возглавляли» фирмы два человека, которые фактически не имели никакого отношения в руководству и деятельности фирм.

Подложные документы на закупку кемеровчанин предоставлял в один из банков Новосибирска, затем перечислял деньги на счета иностранных нерезидентов. В обющей сложности он перевел более 54 миллионов рублей.

Сейчас 34-летний предприниматель из Кемерова проходит как фигурант уголовного дела о незаконном выводе валюту за рубеж в особо крупном размере. В будущем он может лишиться свободы на срок до десяти лет.