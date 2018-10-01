В Кемерове вновь перенесли суд по апелляции пожарного Сергея Генина

СЕГОДНЯ 06:52 2018-10-01T07:59:23+03:00

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В Кемерове перенесли заседание суда по апелляционной жалобе тушившего «Зимнюю вишню» пожарного Сергея Генина. Причиной для переноса заседания стала занятость одного из адвокатов пожарного.

Апелляционную жалобу Сергея Генина Кемеровский областной суд должен был рассмотреть в понедельник, 1 октября. Однако обвиняемый попросил перенести заседание на другой день из-за того, что его адвокат не может присутствовать на слушании.

– В связи с нахождением адвоката Тарасюк на другом судебном заседании слушание по апелляционной жалобе о продлении срока содержания под стражей Сергея Генина перенесено на завтра, 2 октября, – сообщили в группе поддержки пожарных в соцсети.

Отметим, что это уже второй перенос заседания по данной апелляции. Первое слушание было назначено на 27 сентября, но адвокат Генина была в отпуске, и не смогла присутствовать, тогда заседание перенесли на 1 октября.

На прошлом судебном заседании, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения для Генина, один из его адвокатов, Елена Киселева, заявила, что пожарный выйдет на свободу в октябре, поскольку по его статье срок содержания в СИЗО не может превышать полгода.

Напомним, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют три халатных действия.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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