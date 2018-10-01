Корпоративный фильм СУЭК о шахтерском труде получил золотого дельфина каннского фестиваля корпоративных медиа

СЕГОДНЯ 07:54 2018-10-01T08:04:21+03:00

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Фильм Сибирской угольной энергетической компании «Пределы совершенства» стал золотым призером Cannes Corporate Media & TV Awards – одного из самых престижных фестивалей корпоративных фильмов в мире.

Фильм прослеживает один обычный день жизни шахтера Евгения Косьмина - бригадира очистного коллектива шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс». Видеоряд сопровождается размышлениями дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова, дирижера с мировым именем Юрия Башмета, Олимпийского Чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, Народного артиста России Сергея Гармаша о том, какими качествами должен обладать человек их профессии, чтобы добиваться успехов. Для хоккеиста - это нацеленность на победу и сплоченность команды, для космонавта – самообладание в любых, в том числе стрессовых ситуациях, при освоении неизведанного, для дирижера – умение управлять большим коллективом, для актера – мастерство и служение своему призванию. В ходе сравнительно небольшого по хронометражу фильма выясняется, что всеми этими качествами в своей работе обладает и обычный шахтер.

Фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards в этом году поставил рекорд по участникам - более 1000 заявок из десятков стран мира. По итогам голосования жюри, включающего экспертов из разных стран, проект СУЭК победил в одной из самых конкурентных номинаций – интегрированные коммуникации (Corporate Films and Videos, А6 - Integrated Communication).

«Сегодня шахтера нужно называть оператором различных подземных механизмов. Профессия уже давно стала интеллектуальной, а отбойный молоток превратился, скорее, в музейный экспонат, - говорит продюсер и автор идеи фильма, заместитель генерального директора, АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов, - Наш проект представлял Россию, Кузбасс и всю угольную отрасль страны. И я очень горжусь тем, что мы сумели завоевать признание мирового сообщества в области корпоративных медиа».

«На мой взгляд, этот проект – яркий пример грамотного сочетания продюсерского, со стороны СУЭК, и режиссерского, художественного подхода в корпоративном видеопроизводстве с нашей стороны. Когда каждый кадр фильма нацелен не просто на интересную картинку, но и на практическую пользу и применимость проекта в будущем», - отмечает режиссер фильма (VOZDUHfilmcompany) Константин Кузнецов.

Фильм «Пределы совершенства» уже отмечен международными и российскими наградами. В мае 2018 года этот фильм стал серебряным призером US International Film & Video Festival (Лос-Анжелес, США). В России - победитель Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2017» в номинации «Популяризация профессий ТЭК», обладатель гран-при премии «Серебряный лучник-Сибирь».

Премьера фильма состоялась на Президентском вечере в Кремле в честь 70-летия Дня Шахтера с участием Президента России Владимира Владимировича Путина.