Жителей Кузбасса ждет теплая неделя

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-01T12:14:50+03:00

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В первую неделю октября кузбассовцев ждет теплая осенняя погода. Днем воздух будет прогреваться до +16 градусов. Дискомфорт могут доставить небольшие дожди и порывистый ветер.

Утром во вторник синоптики обещают туманы и в большинстве районов дожди. Днем воздух прогреет до +6,+11 градусов. На юге региона температура повысится до +16 градусов. При прохождении холодного атмосферного фронта северо-западный ветер будет усиливаться до 13-18 метров в секунду. Ночью ожидается от ноля до +5 градусов. Местами при прояснениях может похолодать до -1,-6 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

В среду в большинстве районов будет ясная погода. Днем столбики термометров поднимутся до +7,+12 градусов. Ночью ожидается от ноля до +5 градусов, местами может похолодать до -1, -6 градусов. Северо-западный с порывами будет дуть с порывами до 14 метров в секунду.

В четверг днем воздух прогреется до +9,+14 градусов. Ночью в Кузбассе будет от -4 до +1 градуса. В этот день осадки маловероятны. Ветер будет юго-западным умеренным. В последний рабочий день столбики термометров достигнут отметок в +12,+17 градусов. Пятница будет ясной и солнечной с умеренным юго-западным ветром. Ночные отметки будут в пределах - 4,+1 градуса, однако местами ожидается +5 градусов.

– У нас продолжается хорошая осенняя погода – такой длительный период бабьего лета. В ближайшие дни будет влиять антициклон, но пока он еще теплый. Ночные температуры уже, конечно, с осенним характером, а днем за счет солнечно прогрева устанавливается теплая хорошая погода. Дождь и мокрый снег ожидается только в ночь на вторник и со вторника на среду. В Кемерове будет практически без осадков, – отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова