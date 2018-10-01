2018-10-01T15:15:07+03:00
Общество

В Кемерове прошло совещание по переселению семей с подработанных территорий

В нем принял участие замминистра энергетики России
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
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В Кемерове прошло совещание по вопросам переселения семей с подработанных территорий. В нем приняли участие заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, и.о. замгубернатора Андрей Панов, начальник департамента угольной промышленности Олег Токарев и представители угольных предприятий области.

Во время совещания Яновский отметил, что «Комплексная программа поэтапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска, и переселения жителей с подработанных территорий» разработана по поручению президента России и действует с 2015 года.

– Необходимо рассмотреть предложения по корректировке ряда положений. Важно, что в диалоге участвуют представители угольных компаний, так как они вкладывают собственные средства в реализацию мероприятий, в частности, в решение социальных вопросов. В дальнейшем необходимо объединить усилия федеральной, областной и муниципальной властей, а также собственников предприятий, – заявил замминистра.

Сергей Цивилев, в свою очередь, подчеркнул, что федеральная программа является очень эффективной. Также он поставил задачу максимально усилить мероприятия по ее реализации в 2019 году.

– Кемеровская область внесет предложение в Правительство РФ увеличить финансирование федеральной программы. Также мы планируем собственными силами совместно с угольными компаниями работать в этом направлении, – отметил губернатор.

Он добавил, что две угольные компании самостоятельно планируют за 2019-2020 годы переселить 736 домов с подработанных территорий. Администрация, в свою очередь, обеспечит необходимую инфраструктуру.

В рамках федеральной комплексной программы за 2015-2017 годы в Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске была переселена 901 семья. По плану необходимо снести еще 4 810 домов и переселить из них 5 676 семей.

Также в ходе совещания было решено создать рабочую группу во главе с и.о. заместителя губернатора Андреем Пановым по рассмотрению и анализу выполнения угольными компаниями обязательств в рамках программы «Государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).

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