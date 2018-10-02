2018-10-02T05:50:46+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Команда «СУЭК-Кузбасс» стала призером международных соревнований горноспасателей

Яков КРЫМСКИЙ
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Команда ВГК шахты им. А.Д. Рубана завоевала серебряные награды на XI Международных горноспасательных соревнованиях, проходивших в Екатеринбурге, уступив только кузбасским коллегам Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.

В соревнованиях приняли участие 25 команд из 14 стран. Соревнования состояли из 7 этапов. Лучшие горняки состязались в ликвидации условных ЧС, обменивались опытом, повышая свое мастерство в условиях реальных горнодобывающих предприятий Урала. Во время соревнований профессионалы горноспасательной отрасли смогли ознакомиться с методами работы, применяемыми в разных странах мира. Одним из видов состязаний стала горноспасательная эстафета, в которой участвовали все команды.

Специальными дипломами международных соревнований были отмечены: «За волю к победе» - команда Китая, «Самая быстрая команда» - мужская команда из Канады, «Самая сплоченная команда» - горноспасатели из Словакии, «Самые стильные» - команда Замбии, «Самая активная команда» - Индия, «Самая сильная команда» - горноспасатели из г. Луганска.

Международные соревнования горноспасателей в России проводились впервые. По словам заместителя министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Павла Барышева, для России очень почетно принимать столь серьезных гостей – мировую элиту горноспасательного дела. «Сегодня мы вместе открываем новую страницу в его истории. Профессионализм, мужество, беззаветная преданность своему делу объединяют спасателей разных стран и континентов, являясь залогом создания крепкого международного спасательного братства. Такие масштабные мероприятия вновь и вновь подтверждают, что благородное дело спасения и помощи не знает границ!», - отметил Барышев.

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