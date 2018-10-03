Конференция по банкротству: проактивная позиция Кузбасса

СЕГОДНЯ 05:47 2018-10-03T06:04:24+03:00

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В Кемерово 28 сентября состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы банкротства физических лиц: инструменты и пути решения».

Тема действительно актуальная. На приглашение принять участие в Конференции откликнулись представители различных сфер юридической деятельности.

На площадке филиала Российского экономического университета им Плеханова в Кемерово собрались представители судейского сообщества, ВУЗов, Росреестра, Банка России, ФНС, банков, арбитражные управляющие. С первым вопросом по теме формирования института банкротства физических лиц выступила по ВКС из подразделения Сбербанка в Москве профессор Московского государственного университета им. Ломоносова Карелина С.А. – признанный авторитет федерального масштаба по вопросам банкротства.

Среди докладчиков – не только сотрудники Сбербанка, но представители ВУЗов, МВД, арбитражные управляющие.

Формат мероприятия является новым для регионов - в помещении ВУЗа в Кемерово было установлено оборудование банка для проведения ВКС, что позволило подключиться к Конференции участникам из более чем 30 городов нашей страны. Представители 13 филиалов РЭУ им.Плеханова подключились к ВКС в филиалах Сбербанка и приняли участие вместе с сотрудниками банка. Представители Центрального аппарата тоже поддержали данное мероприятие и по ВКС в Конференции приняли участие представители ДРПА и Правового департамента.

Фото: Сбербанк

Учитывая, что юридическое сообщество достаточно консервативно и не публично, активность участников подчеркивала - вопрос действительно важный и волнующий.

«Мы, Сбербанк, в практике часто сталкиваемся с темой банкротства, практически каждый день… Конференция дала нам возможность обсудить практики, найти единые методы, сформировать единые мнения в основных вопросах» - отметила Заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Черникова.

Повестка достаточно насыщенная. Обсуждены доклады по трем основным темам - проблемы, возникающие при банкротстве одного из супругов, при введении реструктуризации долгов, а также неприменение в отношении гражданина правил об освобождении от исполнения обязательств.

Не обошлось и без такого «экзотического вопроса», как включение виртуальных валют в конкурсную массу.

«Мы, Кузбасс, инновационный регион, и здесь решили быть интегратором объединения опыта по тематике банкротства. Инициировали эту тему. Вопрос о банкротстве физических лиц давно назрел. Тема актуальна практически для всех регионов России. Если в Европе институт банкротства - это цивилизованный и легальный способ урегулирования задолженности, то у нас эти правила только устанавливаются. Задача – сделать эти правила адаптивными. Подобные конференции должны послужить толчком к цивилизованному решению этого вопроса как для физических лиц, так и для финансовых, судебных структур, органов исполнительной власти» - Управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

Фото: Сбербанк

Сбербанк помог создать площадку для общения профессионального сообщества. Одним из самых активных участников Конференции стал Заведующий кафедрой Новосибирского юридического института, кандидат юридических наук, автор многочисленных монографий, доцент Игорь Фролов, который высоко оценил значимость общения профессионалов и открытое обсуждение проблем.

«Мы не ожидаем, что выработаем одну точку зрения. Но я считаю, что ценность Конференции в том, что мы общаемся, поднимаем проблемы, требующие решения в судебной практике, обсуждаем последствия для общества, обмениваемся опытом», - отметила директор юридического управления Сибирского банка Ирина Анисимова.

На Конференции поднимались и более глобальные вопросы – необходимость формирования в обществе культуры исполнения обязательств, повышение финансовой и юридической грамотности.

Руководитель Кемеровского филиала РЭУ им Плеханова доктор эк. наук Клещевский Ю.Н. указал, что ВУЗ будет использовать наработки, полученные в ходе подобных конференций, для обучения студентов, формирования учебных материалов.

Благодаря проактивной позиции юристов Кемеровского отделения и Сибирского банка более 200 участников по всей России смогли вместе обсудить подходы для решения важных для практики вопросов банкротства физических лиц. Уверены, что это не последняя встреча профессионалов на кемеровской земле.

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