В Киселевске прошел седьмой туристический слет «Шахтерские тропы» на призы фонда «СУЭК-регионам»

СЕГОДНЯ 06:02 2018-10-03T06:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Традиционный шахтерский турслет прошел в окрестностях города Киселевска. В турслете приняли участие команды шахты им. В.Д. Ялевского, шахтоуправления «Талдинское-Западное», «Разрезоуправления» и трудотрядов СУЭК.

Команды сотрудников угледобывающих предприятий и их семей состязались в спортивном туризме, навыках оказания первой медицинской помощи, знаниях природы и окружающего мира, вязали узлы, угадывали следы животных и съедобные грибы, обучались навыкам владения огнетушителем и тушению пожара.

По результатам всех этапов туристического слета лучшей была признана команда «ТЭМП» шахтоуправления «Талдинское-Западное», она быстрее остальных прошли полосу препятствий и затушила огонь. На втором месте команда «Горняки» шахты им. В.Д Ялевского, команда отличилась слаженной работой во время оказания первой медицинской помощи и транспортировки пострадавшего. На третьем месте бессменные лидеры двух предыдущих слетов, команда «Горизонт» «Разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс». В жесткой конкурентной борьбе им не хватило немного времени в преодолении полосы препятствий. Но они оказались самыми лучшими в обустройстве бивуака и приготовлении туристического блюда.

Команды были награждены почетными грамотами, значками и медалями. Каждый из участников получил в награду туристические принадлежности. А организатору мероприятия - Детскому дому туризма и экскурсий города Киселевска - давнему партнеру Компании вручён сертификат на приобретение туристского снаряжения на сумму 100 тысяч рублей.