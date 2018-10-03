Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» поздравляет старшее поколение Кузбасса с Международным днем пожилых людей!

СЕГОДНЯ 06:13 2018-10-03T06:30:52+03:00

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Дорогие друзья! Пусть этот период вашей жизни будет прекрасен! Пусть он будет полон радости, умирот­ворения, интересных встреч и только добрых новостей! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и бод­рости духа!

Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» объявляет о старте проекта «Азбука интернета», посвященного Дню пожилого человека.

С сегодняшнего дня начинается запись на бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Запись проводится в будние дни с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.00 по телефону: (384-2) 34-83-26 до 12 октября включительно.

Обращаем ваше внимание: на курсы приглашаются пенсионеры, не владеющие навыками работы на компьютере.