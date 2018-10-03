Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» поздравляет старшее поколение Кузбасса с Международным днем пожилых людей!
Дорогие друзья! Пусть этот период вашей жизни будет прекрасен! Пусть он будет полон радости, умиротворения, интересных встреч и только добрых новостей! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа!
Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» объявляет о старте проекта «Азбука интернета», посвященного Дню пожилого человека.
С сегодняшнего дня начинается запись на бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Запись проводится в будние дни с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.00 по телефону: (384-2) 34-83-26 до 12 октября включительно.
Обращаем ваше внимание: на курсы приглашаются пенсионеры, не владеющие навыками работы на компьютере.