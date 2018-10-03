2018-10-03T06:30:52+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» поздравляет старшее поколение Кузбасса с Международным днем пожилых людей!

Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Фото: ПАО "Ростелеком"Фото: ПАО "Ростелеком"
Изменить размер текста:

Дорогие друзья! Пусть этот период вашей жизни будет прекрасен! Пусть он будет полон радости, умирот­ворения, интересных встреч и только добрых новостей! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и бод­рости духа!

Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» объявляет о старте проекта «Азбука интернета», посвященного Дню пожилого человека.

С сегодняшнего дня начинается запись на бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Запись проводится в будние дни с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.00 по телефону: (384-2) 34-83-26 до 12 октября включительно.

Обращаем ваше внимание: на курсы приглашаются пенсионеры, не владеющие навыками работы на компьютере.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Трудовой отряд СУЭК принял участие в Евразийском форуме в Санкт-Петербурге
Ребята из Трудового отряда СУЭК совместно с Гендиректором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой приняли участие в работе двух международных дискуссионных клубов второго Евразийского форума в Санкт -Петербурге
Новости 24
Житель Прокопьевска после грабежа три недели скрывался в тайге
В Кузбассе недалеко от школы загорелся легковой автомобиль
Блогера-алиментщика из Мариинска выдал его Instagram
В Новокузнецке началось благоустройство сквера имени Воробьева
Житель Ленинска-Кузнецкого из мести придумал экс-возлюбленной неизлечимую болезнь
В Новокузнецке началось строительство новой дороги
Лекарство от хандры довело 36-летнего кузбассовца до тюрьмы
В сети появилось видео с места ДТП на автотрассе «Кемерово - Новокузнецк»
Кузбасскую Госавтоинспекцию возглавил экс-начальник ГИБДД Дагестана
Для кузбасских педагогов изменится порядок выплат компенсаций
В Кемерове восстанавливают работу лифтов в Ленинском районе
Погода в Кемерове 3 октября: днем тепло, а ночью – заморозки
В Кемерове двое мужчин ограбили цветочный павильон
В новокузнецком комитете ЖКХ назначен новый председатель
В Прокопьевске грабитель три недели скрывался от полицейских в тайге
17-летняя москвичка потеряла в Кузбассе очень дорогой телефон