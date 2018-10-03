186 гектаров, «Красная книга» и рекультивация земель

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-03T11:53:20+03:00

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Красное и черное

Темпы разработки месторождений в Кемеровской области в последние годы растут – угольщики ставят один за другим новые рекорды, добывая для страны и на экспорт «черное золото». Но при этом неизбежно происходит уничтожение природных экосистем региона и биологического разнообразия. Остановить этот процесс стараются ученые Федерального исследовательского центра Угля и Углехимии Сибирского отделения РАН. Ботанический сад этого учреждения и стал местом очередной высадки активистов «Экодесанта».

Отправной точкой путешествия журналистов и общественников стал отдел «Гербарий Сибири». Сегодня его экспозиция насчитывает 50 тысяч экземпляров растений, среди них – почти 19 тысяч представителей флоры Кузбасса. Гербарный фонд постоянно пополняется. Это только на первый взгляд кажется, что все растения области изучены, однако за последние 15 лет ученые выявили около 200 новых видов.

-В свое время гербарные сборы послужили основой для создания «Красной книги Кемеровской области», - рассказал директор Кузбасского ботанического сада, профессор Андрей Куприянов. – Первое издание увидело свет в 2000 году, второе – в 2012. И это не просто красивая книжка с картинками, а подзаконный акт, официальный документ, которым должны руководствоваться угольщики при разработке месторождений.

Примечательно, что аналогичные «красные книги» ученые создают и для отдельных территорий области. В них включаются сведения о редких растениях России, Кузбасса, а также, что главное, о флоре самого района.

Затронул Андрей Куприянов не только вопрос сохранения редких видов флоры, но и проблему растений-захватчиков, которые были искусственно занесены на территорию региона и внесены в так называемую «Черную книгу флоры Сибири». Это издание вышло в свет в 2016 году и содержит информацию о 58 видах, прижившихся в Кузбассе и представляющих опасность для его экосистемы. К таким, например, относится американский ясенелистный клен, который в прошлом активно использовался при городском озеленении, а сейчас вытесняет другие деревья. И цель ученых – не только описать такие виды растений, но и разработать методы борьбы с ними.

Помимо этого специалисты участвуют в создании всевозможных методических пособий по экологии и ботанике, раздаточный материал для школьников, экологические сказки. Одним словом, активно участвуют в просветительской работе.

Фото: Кузбасский ботанический сад

В тандеме с угольщиками

Большая работа сегодня ведется и в научных лабораториях. Здесь разрабатываются различные направления охраны и рационального использования природных ресурсов.

-Одна из актуальнейших проблем для Кузбасса – это рекультивация нарушенных земель, - отмечает заведующий лабораторией рекультивации и мониторинга Владимир Уфимцев. – Экосистемы на угольных отвалах, выросшие как естественным, так и искусственным образом, не соответствуют параметрам тех, которые были до начала угледобычи. Но к этому надо стремиться. Для этих целей мы разработали ряд подробных методических рекомендаций для предприятий по восстановлению земель. В них есть как обобщенный опыт российских ученых, так и наш опыт последних лет, интегральные показатели территорий, схемы и рекомендации по восстановлению земель, которые дадут наилучший эффект.

Кстати, рекомендации – это своего рода ноу-хау Кузбасского ботанического сада. Новые технологические схемы по восстановлению биоразнообразия опробованы на экспериментальных полигонах и могут включаться угольными компаниями в проект рекультиваций.

В целом, специалисты отмечают, что в последние годы угольщики начали уделять все больше внимания вопросам охраны окружающей среды и вкладывают значительные средства в природоохранные мероприятия. И главное – они работают в тесной связке с учеными. Сегодня в регионе воплощается в жизнь проект Программы развития ООН и Глобального экологического фонда. Его цель - разработка, апробация и внедрение в деятельность добывающих компаний эффективных методов сохранения биоразнообразия.

-Наши технологии не только успешно прошли испытания, но и были включены в новый ГОСТ как наилучшие доступные технологии рекультивации нарушенных земель, - отмечает доктор биологических наук Юрий Манаков. – И это победа Кузбасса, ведь раньше считалось, что при добыче угля сохранить экосистему невозможно. Кроме того, в рамках проекта разработан «Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора». В нем собраны лучшие международные и российские практики угледобывающих компаний, и десять из двадцати практик – наши! Ни один регион России этой работой в таких объемах не занимается!

Фото: Кузбасский ботанический сад

Заповедник в черте города

Завершающей частью экскурсии стал сам Кузбасский ботанический сад, который является подразделением Института экологии человека. Он расположился на левом берегу Томи, где она делает изгиб в виде дуги. Сегодня на его территории площадью в 186 гектаров находятся разнообразные экспозиционные зоны - оранжерейный комплекс, дендрарий, гидропарк, сад декоративных и лекарственных растений, сад ив и многие другие. Под открытым небом растут как кузбасские «краснокнижники», так и виды, необходимые для озеленения городов и рекультивации нарушенных промышленными разработками земель.

Коллекция сада постоянно пополняется за счет экспедиционных исследований не только растениями из Кемеровской области, но и представителями флоры соседних регионов Сибири. На территории есть природный ручей, озеро, склоны, осиновые колки и низовое болото. Такой разнообразный природный ландшафт ботанического сада, расположенного в пойме реки Томь, позволяет размещать самые разные коллекции и экспозиции цветов, трав, кустарников и деревьев.

Таким образом, Кузбасский ботанический сад – это не просто собрание редких и красивых растений, а сложная структура, которая решает важнейшие для региона и его жителей задачи. В их числе: интродукция растений и поиск новых сортов и видов; изучение флоры; создание особо охраняемых природных территорий, рекультивация нарушенных земель, экологическое образование и воспитание. Конечная цель – поддержать хрупкий экологический баланс между природой деятельностью и человека.

Справка КП

Кузбасский ботанический сад создан в 1991 году на базе Института экологии человека и входит в состав Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук. Здесь работают 25 научных сотрудников. Среди них – три доктора наук и 11 кандидатов наук.