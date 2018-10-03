В пяти больницах Кузбасса сменились главврачи

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-03T14:16:35+03:00

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В пяти кузбасских медицинских учреждениях сменились главные врачи. О переменах в региональном здравоохранении рассказала заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева.

Кемеровскую Областную клиническую больницу возглавил Михаил Ликстанов, который в последние годы руководил Областной детской клинической больницей. Его место занял Дмитрий Беглов, работавший директором областного медицинского информационно–аналитический центра.

Руководителем Полысаевской городской больницы по совместительству стал главный врач Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров Ваграм Агаджанян. Также главврачом 22-ой городской клинической больницы Новокузнецка был назначен руководитель Новокузнецкой ГКБ № 1 Василий Мальчиков. Виктор Луценко, который ранее заведовал отделением сосудистой хирургии Кемеровской областной клинической больницы, занял кресло главврача областного онкологического диспансера.

По словам Елены Малышевой, кадровые перестановки являются одним из шагов будущей реформы здравоохранения Кузбасса. Устаревшие медицинские учреждения, которые не обладают оборудованием и ресурсами для оказания высокотехнологичной помощи, будут присоединяться к крупным клиникам. Сейчас в процессе объединения находятся новокузнецкие больницы № 22 и № 1 , а также Полысаевская городская больница и Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров. Кроме того, запланировано слияние Кемеровской областной больницы, перинатального центра и областной офтальмологической больницы.

Как отмечают в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, сегодня новокузнецкая горбольница №22 и Полысаевская городская больница находятся на грани банкротства, а оборудование и состояние помещений не позволяют оказывать качественную медицинскую помощь в полном объеме.

– Речь не идет о бессмысленном закрытии больниц, на сегодня сделаны те шаги, которые говорят о присоединении этих больниц к серьезным учреждениям, можно сказать, к больницам-флагманам, возможности которых сравнимы с любой европейской больницей. Они способны, аккумулировав вокруг себя окружающие медицинские организации, поднять их до своего уровня и таким образом распространить передовой опыт на своей территории, – отметил начальник департамента здравоохранения Кемеровской области Алексей Цигельник.

Перед новыми главврачами поставлена задача вывести больницы из кризиса, сократить неэффективные расходы и провести оптимизацию административно-хозяйственного блока, отметили в департаменте.