Работу кемеровского Красного Креста по «Зимней вишне» проверит комиссия

СЕГОДНЯ 06:11 2018-10-04T07:06:14+03:00

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Кемеровский Красный Крест проверит ревизионная комиссия, которая даст оценку работе с пострадавшими в «Зимней вишне». Об этом заявила председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова.

На пресс-конференции, посвященной трагедии в «Зимней вишне», председатель всероссийского общества отметила, что в адрес Красного Креста было много критики, однако она с уверенностью моет сказать, что все средства дошли по получателей. Чтобы у общественности больше не оставалось вопросов по работе Кемеровского отделения, было решено отправить в Кузбасс специальную ревизионную комиссию.

— Буквально в понедельник на заседании президиума Российского Красного Креста было принято решение направить комиссию в Кемеровское региональное отделение для проверки административно-хозяйственной деятельности по реализации программы оказания помощи пострадавшим. Информация по итогам проверки будет опубликована на сайте Красного Креста, — отметила Раиса Лукутцова.

По данным Кемеровского Красного Креста, на помощь пострадавшим в трагедии было направлено более 114,7 миллиона рублей, которые были потрачены на лечение, отдых пострадавших и денежные выплаты. В настоящее время неиспользованными остаются 54,4 миллиона рублей. Программа продолжает работать.

Потерявший в пожаре детей Александр Ананьев отметил, что основная цель Красного Креста – «не собрать и потратить деньги, а довести людей до того уровня, который был до трагедии», оказать психологическую помощь.

– Благодаря Красному Кресты мы как-то начинаем жить по-новому, пытаться прийти к тому состоянию, которое раньше было. Хочу сказать отдельное большое спасибо Елене Александровне Малаховой (председатель Кемеровского отделения). Красный крест сделал большой шаг вперед. Мы поверили Красному Кресту. У нас у всех есть телефон председателя, мы в любое время можем ей позвонить, и она нам поможет, – сказал Ананьев. – Всем нам кажется, что мы восстановились, но, увы, это не так. Мы нуждаемся в психиатрической помощи… Программу сворачивать нельзя.

Напомним, что последний скандал вокруг Кемеровского отделения Красного Креста разгорелся в середине августа, когда появилась информация, что Российский Красный Крест не отчитался перед международным по программе помощи пострадавшим.

Напомним, что 25 марта в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из которых дети. Сразу после трагедии Красный Крест и кузбасская митрополия объявили о сборе средств. Также деньги собрала Торгово-промышленная палата Кемеровской области. Похороны погибших были организованы за счет властей.

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