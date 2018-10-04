2018-10-04T12:40:41+03:00
Общество

До +22 градусов: На выходных в Кузбассе будет тепло и солнечно

Синоптики рассказали о погоде в первые выходные октября
Екатерина РОМАНОВА
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Первые выходные октября подарят ласковое солнышко и яркие осенние краски.Первые выходные октября подарят ласковое солнышко и яркие осенние краски.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Последние дни первой недели октября обещают быть по-осеннему теплыми и солнечными. Но уже в понедельник в Кузбасс придет осеннее ненастье.

В пятницу в Кемеровской области будет тепло и солнечно: воздух прогреется до +11…+16 градусов. Южный ветер будет умеренным, а осадков в этот день не предвидится. Последний рабочий день недели подарит ласковое солнышко и яркие осенние краски. А вот ночь будет прохладной: лишь местами столбики термометров опустятся до+8 градусов, а в большинстве районов области температура ночного воздуха будет держаться в пределах -2...+3 градусов.

- В субботний день мы будем находиться в теплом секторе приближающегося циклона, день еще простоит преимущественно без осадков и с юго-восточным умеренным ветром, - рассказала о погоде в первый выходной пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

К слову, в этот день можно будет насладиться последним теплом уходящего бабьего лета: воздух прогреется до +15…+20 градусов, а вероятность осадков очень невелика. Даже ночью столбики термометров покажут не ниже +2 градусов, и лишь в горных районах будет до -3.

В воскресенье на территории Кузбасса столкнутся субтропические воздушные массы и скандинавский циклон. Из-за этого местами пройдут дожди и даже прогремят грозы, зато воздух прогреется до +22 градусов! А ночная температура составит +4…+9 градусов.

Тепло постепенно покидает Кузбасс, уступая место слякотной осени. Уже в понедельник ожидается прохождение холодного атмосферного фронта и понижение температуры. Днем будет тепло – от 13 до 18 градусов, а вот ночью местами похолодает до -1 градуса. Местами пройдут дожди и прогремят грозы, а ощущение непогоды будет усиливать юго-западный ветер: его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

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