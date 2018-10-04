В Кемерове наградили 220 лучших учителей региона

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-04T14:22:52+03:00

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В Кемерове наградили 220 лучших педагогов региона. В преддверии профессионального праздника в областном центре состоялся ежегодный губернаторский прием для учителей.

«Учитель – одна из самых благородных профессий, так как учитель не просто передает знания, а вносит значительный вклад в развитие региона и страны, формирует интеллектуальный потенциал. Педагогами Кузбасса заложен прочный фундамент для строительства современной системы образования. Сегодня наша задача – объединить усилия и поднять образование в регионе на новый уровень», – отметил губернатор Сергей Цивилев в своем обращении к учителям.

Глава региона напомнил, что в Стратегии-2035 развитие образования находится в числе главных приоритетов. Так, планируется, что ежегодно в области будет отремонтировано и модернизировано 12 школ. Кроме того, до конца 2018 года в регион поступят 70 новых школьных автобусов.

На торжественном приеме подвели итоги областных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. Лауреатами регионального конкурса «Учитель Кузбасса XXI века» стали 15 педагогов из Белова, Прокопьевска, Новокузнецка, Междуреченска и других городов и районов области. Среди награжденных учитель начальных классов общеобразовательной школы №8 Анжеро-Судженска Анастасия Николаенко, учитель физики Верх-Чебулинской средней школы Екатерина Сухарева, учитель-дефектолог киселевской школы №3 Юлия Рукина.

Также стали известны имена победителей конкурса «Лучший педагог-наставник». Дипломы победителей и денежные премии получили 13 человек, среди которых учитель начальных классов школы №36 Анжеро-Судженска Марина Алексеева, воспитатель детского сада №3 города Полысаево Татьяна Арутюнян и директор кемеровской гимназии №71 Наталья Поварич.

На торжественном приеме также чествовали победителей конкурсов «Новая волна», «Первый учитель», «IT-педагог Кузбасса XXI века», «Лучший образовательный сайт», «Кузбасское БлогоОбразование». Всего награды получили 220 учителей.

КОНКРЕТНО

Сегодня в сфере образования Кемеровской области трудятся 27 270 работников, в том числе 19 190 школьных учителей. В школах Кузбасса трудятся два народных учителя СССР, 470 заслуженных учителей России, 130 почетных учителей Кузбасса. 13 700 педагогов награждены знаком «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник образования». Также шесть педагогов удостоены звания «Герой Кузбасса» и десять – «Почетный гражданин Кемеровской области».