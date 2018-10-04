Норка тащит утку в норку: Кемеровчане выясняют, кто живет в Искитимке
Ондатра, выдра или норка? Кто поселился в кемеровской Искитимке? Кемеровчане в соцсетях поспорили, какие зверьки облюбовали реку.
Несколько дней назад кемеровчане стали свидетелями настоящей охоты. Ловкий гибкий зверек с блестящей шерсткой и маленькими ушками умудрился поймать большую утку и с добычей спешил в свой домик. Утки давно облюбовали Искитимку и даже выходят на ее берег, чтобы полакомиться угощениями, которые им приносят горожане. А вот охотников на уток многие кемеровчане ранее не видели.
- Увидела на Искитимке и сфотографировала норку, - пишет автор фотографий Екатерина Комарова. – Тащит утку в норку, но утка сильно большая! Норки на Искитимке – странное явление…
Пользователи соцсетей тут же включаются в дискуссию: мол, это не норка, а ондатра. Или вообще выдра. Каждый вспоминает все, что знает о животном мире, но к единому мнению прийти не могут. «А может, это морская свинка или соболь? Хорек или горностай!» - иронизируют пользователи.
С вопросом, кто же ловит уток на искитимке мы обратились к Николаю Скалону, заведующему кафедрой зоологии и экологии, профессору КемГУ.
- Это действительно норка, - рассказал Николай Скалон. – Американская норка давно акклиматизировалась в Сибири, когда-то ее шкурка очень ценилась, но сейчас не нее особенно никто не охотится.
Фото: vk.com, Екатерина Комарова.
На самом деле норка – не редкое для Кузбасса животное. Она вполне успешно конкурирует по численности с колонком и другими куньими. Хищный зверек селится по берегам рек и обычно ведет скрытный, ночной образ жизни. Увидеть же норку днем за охотой да еще и так близко – действительно большая удача.
- Года два назад я также был свидетелей охоты норки: рано утром она бегала по берегу и пыталась подобраться к уткам, - продолжил Николай Скалон. – Но тогда охота была куда менее удачной.